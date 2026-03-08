Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)
Πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της Super League, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Βοιωτία – Τα αποτελέσματα και η επόμενη αγωνιστική.
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία, με τους Πράσινους να επικρατούν με 4-1 και να «κλειδώνουν» ουσιαστικά την τέταρτη θέση και τη συμμετοχή στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ με αυτό το τρίποντο έφτασε τους 45 βαθμούς και βρίσκεται στο +6 από τον 5ο Λεβαδειακό, με τους Πράσινους να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους στα τέσσερα παιχνίδια, ενώ οι Βοιωτοί έχουν 4 ήττες και 1 ισοπαλία στα πέντε τελευταία ματς.
Νωρίτερα, ο Πανσερραϊκός νίκησε στην Τρίπολη τον Αστέρα με 1-0, ενώ ισόπαλο τελείωσε το Βόλος – ΟΦΗ (1-1). Το αποψινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης«, όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ (21:00).
Όσον αφορά στην αγωνιστική, αυτή ολοκληρώνεται αύριο με το Παναιτωλικός – Κηφισιά (18:00).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής
Σάββατο 7 Μαρτίου
Άρης – Ατρόμητος 0-0
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0
Κυριακή 8 Μαρτίου
Αστέρα Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός 0-1
Βόλος – ΟΦΗ 1-1
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4
21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Δευτέρα 9 Μαρτίου
18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική
Σάββατο 14 Μαρτίου
17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
19:30 Πανσερραϊκός – Άρης
20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR
Κυριακή 15 Μαρτίου
16:00 Κηφισιά – Βόλος
18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
