Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία, με τους Πράσινους να επικρατούν με 4-1 και να «κλειδώνουν» ουσιαστικά την τέταρτη θέση και τη συμμετοχή στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ με αυτό το τρίποντο έφτασε τους 45 βαθμούς και βρίσκεται στο +6 από τον 5ο Λεβαδειακό, με τους Πράσινους να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους στα τέσσερα παιχνίδια, ενώ οι Βοιωτοί έχουν 4 ήττες και 1 ισοπαλία στα πέντε τελευταία ματς.

Νωρίτερα, ο Πανσερραϊκός νίκησε στην Τρίπολη τον Αστέρα με 1-0, ενώ ισόπαλο τελείωσε το Βόλος – ΟΦΗ (1-1). Το αποψινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης«, όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ (21:00).

Όσον αφορά στην αγωνιστική, αυτή ολοκληρώνεται αύριο με το Παναιτωλικός – Κηφισιά (18:00).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης – Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρα Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός 0-1

Βόλος – ΟΦΗ 1-1

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 14 Μαρτίου

17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός – Άρης

20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR

Κυριακή 15 Μαρτίου

16:00 Κηφισιά – Βόλος

18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός