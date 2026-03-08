sports betsson
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′ (vid)
Ποδόσφαιρο 08 Μαρτίου 2026, 19:03

Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′ (vid)

Οι Θεσσαλοί το… έσωσαν στο τέλος, καθώς ιοσφάρισαν με πέναλτι στο 90+7’, όπου ευστόχησε ο Χουάνπι. Ο ΟΦΗ οπισθοχώρησε, μόλις προηγήθηκε αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα.

Σύνταξη
Ξεπέρασε την ψυχρολουσία του 1-0 υπέρ του ΟΦΗ ο Βόλος και… πλήρωσε τους Κρητικούς με το ίδιο νόμισμα, καθώς ισοφάρισε στο 90+7’, με εύστοχο πέναλτι του Χουάνπι, με αποτέλεσμα να τους… παγώσει κι αυτός. Ετσι οι δυο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8, μετά το ματς της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, στο Πανθεσσαλικό, στο γήπεδο όπου στις 25 Απριλίου ο ΟΦΗ θα παίξει τον τελικό Κυπέλλου Betsson με τον ΠΑΟΚ.

Μετά το μεταξύ τους 1-1 ο ΟΦΗ είναι 6ος με 29 βαθμούς, ενώ ο Βόλος, που δεν έχει νίκη μέσα στο 2026, είναι 9ος και μετρά 28 βαθμούς.

Το γκολ του ΟΦΗ, που είχε και δοκάρι στο 12’ σε κεφαλιά του Κωστούλα, πέτυχε ο Ισέκα στο 65’. Οι Κρητικοί οπισθοχώρησαν αλλά δεν κατάφεραν να φύγουν με τους τρεις βαθμούς καθώς ο Βόλος δεν είχε πει την τελευταία λέξη του.

Τις δυο τελευταίες αγωνιστικές ο Βόλος παίζει με Κηφισιά (εκτός) και ΠΑΟΚ (εντός) και ο ΟΦΗ με Ολυμπιακό (εκτός) και Αρη (εκτός).

Γρήγορος ρυθμός και δοκάρι

Δοκάρι είχε ο ΟΦΗ στο 12’ σε κεφαλιά του Κωστούλα, ενώ στη συνέχεια της φάσης σουτ του Σαλσίδο χτύπησε σε αμυνόμενο και κατέληξε κόρνερ. Αυτή ήταν και η πρώτη ευκαιρία του αγώνα σε διάστημα που ο ΟΦΗ πίεζε περισσότερα. Στη συνέχεια ο Ουρτάδο για τον Βόλο (17’) και ο Ισέκα για τον ΟΦΗ (21’) δεν βρήκαν το αντίπαλο τέρμα.

Ο Βόλος άρχισε να ανεβαίνει και στο 26’ είχε μεγάλη ευκαιρία, ο Χριστογεώργος έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια, ο Χέρμανσον σούταρε, βρήκε τον Λάμπρου που έκανε περιστροφή, σούταρε, όμως αστόχησε. Στο 30’ κεφαλιά του Ουρτάδο κατέληξε κόρνερ.

Ο αγώνας απέκτησε γρήγορο ρυθμό, πάνω κάτω η μπάλα. Στο 31’ καλό σουτ του Φούντα κατέληξε στα χέρια του Σιαμπάνη. Στο πρώτο ημίχρονο κατοχή μπάλας είχε ο ΟΦΗ (62 %).

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Βόλος είναι η ομάδα που πίεζε περισσότερο. Σούπερ ευκαιρία έχασε ο Βόλος, όταν ο Χριστογεώργος απέκρουσε σουτ σε τετ α τετ με τον Ουρτάδο.

Το 0-1 κόντρα στη ροή και το σοκ για τον ΟΦΗ

Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού ο ΟΦΗ έκανε το 1-0 υπέρ του με τον Ισέκα στο 65’. Η φάση ξεκίνησε από σέντρα του Κωστούλα, ο Γρόσδης πήγε να απομακρύνει, η μπάλα βρήκε στον Γρόσδη και ο Ισέκα με διπλή προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο τέλος ο ΟΦΗ οπισθοχώρησε και εκεί που θεώρησε ότι είχε τη νίκη στο… τσεπάκι του, ο διαιτητής Γιουματζίδης κλήθηκε στο VAR και καταλόγισε πέναλτι σε χέρι του Λαμπρόπουλου, μετά από πλασέ του Ουρτάδο (90+2’). Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο Χουάνπι και έκανε το 1-1 στο 90+7’.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Βόλος δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και συνέχισε να ψάχνει τρόπο για να σκοράρει παρότι δέχθηκε το γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το πέναλτι στο τέλος, το οποίο καταλογίστηκε μετά από προσπάθεια του Ουρτάδο που ήταν απειλή διαρκείας για τους φιλοξενούμενους.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Λαμπρόπουλος που έκανε το πέναλτι στο τέλος του ματς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γιουματζίδης (Πέλλας) κλήθηκε δυο φορές στο VAR. 1) Στο 57’ πήρε πίσω κόκκινη κάρτα στον Φούντα του ΟΦΗ που ανέτρεψε τον Κόμπα, όντας σε προφανή θέση για γκολ, όμως προηγήθηκε χέρι του παίκτη του Βόλου, 2) Για να καταλογίσει το πέναλτι υπέρ του Βόλου, με το οποίο έκανε το 1-1, καθώς ο ίδιος δεν είδε το χέρι του Λαμπρόπουλου.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Φωτιάς (Πέλλας) παρενέβη δυο φορές για να πάρει πίσω ο Γιουματζίδης την κόκκινη κάρτα στον Φούντα και για να καταλογιστεί το πέναλτι υπέρ του Βόλου.

ΣΚΟΡΕΡ: 90+7’ Χουάνπι (με πέναλτι) – 65’ Ισέκα

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Μύγας (79’ Κύρκος), Χέρμανσον, Κάργας, Αμπάντα,Τζόκα (46’ Σόρια), Μπουζούκης (86’ Τσοκάνης), Κόμπα (61’ Γρόσδης), Λάμπρου (61’ Γκονζάλες), Χουάνπι, Ουρτάδο.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονζάλες (45’ λόγω τραυμ. Μαρινάκης), Αθανασίου, Αποστολάκης (84’ Θεοδοσουλάκης), Ανδρούτσος, Ισέκα (70’ Σενγκέλια), Φούντας (70’ Κανελλόπουλος), Σαλσίδο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

15/3 Κηφισιά-Βόλος (16:00)

14/3 ΟΦΗ-Ολυμπιακός (17:00)

Economy
Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Επικαιρότητα
Ισραήλ: Οι IDF κατέστρεψαν το αρχηγείο της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν

Ισραήλ: Οι IDF κατέστρεψαν το αρχηγείο της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Μέση Ανατολή 08.03.26

Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό

Μία μέρα μετά το πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε διοικητές που συνδέονται με το Ιράν. Οι τρεις υψηλόβαθμοι της Δύναμης Κουντς.

Σύνταξη
Θεσπρωτία: Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί – Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης
Ελλάδα 08.03.26

Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί στη Θεσπρωτία - Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτία. Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα για τη σεισμική δραστηριότητα. Μεγάλες ζημιές σε χωριά του Δήμου Δωδώνης.

Σύνταξη
Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο
Κόσμος 08.03.26

Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο

Την Κυριακή, σε ξεχωριστά περιστατικά, ανακοινώθηκαν δύο θάνατοι στρατιωτών ΗΠΑ με τον έναν να πεθαίνει στο νοσοκομείο, συνέπεια τραυμάτων στη Σαουδική Αραβία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν
«Άψογη νίκη» 08.03.26

Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Μπεν Στίλερ, με αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας
Planet Travel 08.03.26

Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας

Στα χνάρια των αιωνόβιων του κόσμου. Ο χάρτης των Μπλε Ζωνών για μια ζωή γεμάτη ευημερία και το ταξίδι προς την απόλυτη υγεία. Ανακαλύπτοντας τις πέντε Μπλε Ζώνες που σου «χαρίζουν» χρόνια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»
Επαφή 08.03.26

Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μαρινέλα και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. «Η γνωριμία μου με τη Μαρινέλλα αναβάθμισε τη ζωή μου» είχε δηλώσει ο αγαπητός καλλιτέχνης παλιότερα.

Σύνταξη
Γερμανία: Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες σε τοπικές εκλογές – Προβάδισμα οι Πράσινοι
Κόσμος 08.03.26

Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης - Προβάδισμα για τους Πράσινους

Πρώτη δύναμη στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στη Γερμανία, οι Πράσινοι. Δεν καταφέρνουν την ανατροπή οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU). Ενισχυμένη η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αλλά κάτω από το ποσοστό-στόχο που είχαν θέσει. Κατρακύλα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»
Τι λένε στο in 08.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»

Δύο Ελληνίδες και ένας Λιβανέζος που εγκλωβίστηκαν σε χώρες της Μέσης Ανατολής μιλούν στο in. Πώς βιώνουν οι άνθρωποι τον πόλεμο από τον πολύπαθο Λίβανο μέχρι τους ταξιδιώτες που εγκλωβίζονται στους ουρανοξύστες της Μέσης Ανατολής;

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός 1-4: Νέα «τεσσάρα» και μαθηματικά στην τετράδα
Super League 08.03.26

Νέα «τεσσάρα» για τον Παναθηναϊκό και μαθηματικά στην τετράδα (1-4)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα 4-1 τον Λεβαδειακό και μπαίνει μαθηματικά στα Play Offs 1-4. Οι Χάβι, Μπακασέτας, Κοντούρης και Κυριακόπουλος τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Πεντρόσο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»
Ποιος είναι 08.03.26

Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Εσκεβάρι, μέλος του κληρικού συμβουλίου που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ηγέτη. «Η ψηφοφορία έχει διεξαχθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», είπε

Σύνταξη
Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη
Παρασκήνιο 08.03.26

Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη

Για άλλη μια φορά η τραγωδία στα Τέμπη θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο με τον αντιπρόεδρο της Left, Κώστα Αρβανίτη, να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να κρατηθεί το θέμα ψηλά. Στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου και το ζήτημα του Κράτους Δικαίου μετά τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα
Deutsche Welle 08.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα

Η παγκόσμια οικονομική πίεση αυξάνεται. Tο Ιράν εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Tο μπλοκάρισμα του θαλάσσιου εμπορίου πλήττει και τη δική του οικονομία.

Σύνταξη
H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός
«Ανατριχιαστικό» 08.03.26

H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός

«Δεν μπορώ να ανεχτώ το γεγονός ότι του [Ταραντίνο] του έχει δοθεί άδεια να χρησιμοποιεί [τη λέξη Ν στις ταινίες του]. Δεν είναι τέχνη, είναι απλά ρατσισμός», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ροζάνα Αρκέτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
