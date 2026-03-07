sports betsson
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Άρης – Ατρόμητος 0-0: Δυο χαμένα πέναλτι οι «κίτρινοι» και 11η ισοπαλία! (vid)
Ποδόσφαιρο 07 Μαρτίου 2026, 19:15

Άρης – Ατρόμητος 0-0: Δυο χαμένα πέναλτι οι «κίτρινοι» και 11η ισοπαλία! (vid)

Ο Άρης που έπαιξε με 10 παίκτες από το 40΄ (αποβλήθηκε ο Γκαρέ) σπατάλησε σωρεία ευκαιριών για να σκοράρει (μεταξύ των οποίων και δύο χαμένα πέναλτι με Ράτσιτς, Μορόν) μένοντας στο 0-0 με τον Ατρόμητο

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Δεν μπορεί να κερδίσει ούτε με δύο πέναλτι ο Άρης! Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, αν και παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το 40ο λεπτό (απευθείας κόκκινη ο Γκαρέ) ήταν ανώτερη σε όλο το παιχνίδι του Βικελίδης απέναντι στον Ατρόμητου, όμως πέταξε στα σκουπίδια τις αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησε. Κορυφαίες εξ αυτών τα δύο πέναλτι στο 7′ και το 76′ τα οποία «σπατάλησαν» οι Ράτσιτς και Μορόν αντίστοιχα με ισάριθμες κακές εκτελέσεις.

Μετά την 11η ισοπαλία των κιτρινόμαυρων σε 24 αγωνιστικές στη Super League, ο «Θεός του πολέμου» έφτασε τους 29 βαθμούς και πλέον κινδυνεύει να μείνει και εκτός το 5-8. Από την άλλη ο Ατρόμητος  (28β. πλέον) έκανε κακή εμφάνιση, απείλησε ελάχιστα παρότι έπαιξε με παίκτη παραπάνω για περισσότερο από ένα ημίχρονο, ενώ γλίτωσε την ήττα λόγω των εξαιρετικών επεμβάσεων του Γκουγκεσασβίλι και της αστοχίας των εκτελεστών του Άρη από τα 11 βήματα.

Άρης – Ατρόμητος: Πως παρατάχθηκαν

Ο προπονητής του Άρη παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Τον Τεχέρο στο δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, τον Μεντίλ στο αριστερό, ενώ οι Ρόουζ και Φαμπιάνο συνθέσαν το κεντρικό δίδυμο. Οι Χόνγκλα και Ράτσιτς ήταν οι δύο αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ έπαιξε στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Δώνης στην αριστερή και ο Γκαρέ πίσω από τον Καντεβέρε που ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Ίδιο σύστημα και για τον Ντούσαν Κέρκεζ με τον Γκουγκεσασβίλι στην εστία, τους Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλο και Μουντέ από αριστερά προς τα δεξιά στην άμυνα, τους Μουτουσαμί – Τσιγγάρα στα χαφ, τον Μπακού αριστερά στη μεσαία γραμμή, τον Γιουμπιτάνα δεξιά και τον Τσούμπερ στην κορυφή.

Από το άστοχο πέναλτι στην αποβολή του Γκαρέ

Το πρώτο ημίχρονο είχε καλό ρυθμό, όχι και πολλές φάσεις όμως, με τον Άρη να είναι εμφανώς ανώτερος, έχοντας κινητήριο μοχλό τον ορεξάτο Δώνη, αλλά και τον Ράτσιτς, ο οποίος στα πρώτα λεπτά αποδείχθηκε μοιραίος. Κι αυτό καθώς ο Άρης κέρδισε πέναλτι μόλις στο 7′ από ανατροπή του Δώνη (έκανε εξαιρετική ενέργεια) από τον Τσιγγάρα, όμως ένα λεπτό μετά ο Σέρβος μέσος εκτελώντας την εσχάτη των ποινών έστειλε τη μπάλα άουτ!

Στο 29′ οι γηπεδούχοι είχαν μια καλή στιγμή με τον Δώνη και φτάνουμε στο 40ο λεπτό όπου ενώ η ομάδα του Γρηγορίου είχε τεράστια τριπλή ευκαιρία για να σκοράρει μετά από εξαιρετική σέντρα του Ράτσιτς κατά σειρά ο Γκουγκεσασβίλι πραγματοποίησε ισάριθμες μεγάλες αποκρούσει σε κεφαλιά του Καντεβέρε και σκαστό σουτ του Δώνη, ενώ στη συνέχεια ο Γκαρέ προ κενής εστίας πήγε να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα, όμως σηκώνοντας το πόδι ψηλά βρήκε τον Ούρονεν με τις  τάπες στο κεφάλι.

Έτσι ο διαιτητής Παπαπέτρου απέβαλε τον παίκτη των κίτρινων, οι οποίοι συνέχισαν στο υπόλοιπο της αναμέτρησης με παίκτη λιγότερο.

Από μία αλλαγή για κάθε ομάδα και πάλι ανώτερος ο Άρης

Η έναρξη του Β΄ μέρος βρήκε τις δύο ομάδες με μία αλλαγή. Εκτός για τον Άρη ο Δώνης λόγω ενοχλήσεων (μέσα ο Γιαννιώτας που ήταν πολύ καλός) και για τον Ατρόμητο εκτός ο Ούρονεν (λόγω ζαλάδων από το χτύπημα) στη θέση του Κίνι.

Ο Άρης μπήκε καλά και στο δεύτερο ημίχρονο έχοντας περισσότερο νεύρο από τον αντίπαλό του και όντας σαφώς πιο επικίνδυνος από τον Ατρόμητο που αδυνατούσε να απειλήσει επί της ουσίας, έχοντας μόνο κάποιες παρουσίες στην κίτρινη περιοχή, χωρίς όμως να έχει τελικές.

Αντιθέτως οι γηπεδούχοι άγγιξαν το γκολ στο 47′ με ένα εξαιρετικό γυριστό σουτ του Καντεβέρε, στο οποίο ο εξαιρετικός σήμερα Γκουγκεσασβίλι είπε όχι με ακόμη μία σταθερή επέμβαση.

Και δεύτερο χαμένο πέναλτι ο Άρης

Ο Άρης κέρδισε και δεύτερο πέναλτι στο 75΄με τον Γιαννιώτα που είχε δώσει πνοή στους κιτρινόμαυρους, όταν σε σέντρα του από δεξιά η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μουτουσαμί. Η ομάδα του Γρηγορίου είχε μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει όμως παρότι αυτή τη φορά εκτέλεσε ο Μορόν το πέναλτι ήταν και πάλι άστοχο (οριζόντιο δοκάρι)!

Τίποτα δεν άλλαξε ως το τέλος, με τον Ατρόμητο να μην μπορεί να εκμεταλλευθεί τον παίκτη παραπάνω και τον Άρη να σπαταλά κάθε ευκαιρία που δημιούργησε.

Ο Μιχάλης Βοριάζίδης επέστρεψε και πάλι στην αγωνιστική δράση μετά από το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε και παίρνοντας στο ματς στις καθυστερησεις έγινε δεκτός με θερμό χειροκρότημα από τους οπαδούς του Άρη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Γκουγκεσασβίλι ήταν πανταχού παρών σε όλες τις μεγάλες ευκαιρίες του Άρη, με αποκορύφωμα φυσικά την τριπλή στο 39′ που είχε κατά σειρά «όχι» σε Καντεβέρε και Δώνη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αποβολή του Γκαρέ στο 40′ άλλαξε σίγουρα την εικόνα του ματς, καθώς ως τότε ο Άρης μπορεί να μην… έβγαζε μάτια αλλά είχε το πάνω χέρι και ήταν εκείνος που σε έπειθε ότι αν μπει κάποιο γκολ θα έμπαινε από τους κιτρινόμαυρους.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:  Ράτσιτς και Μορόν έχασαν από ένα πέναλτι στο ίδιο ματς. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο, έστω κι αν ειδικά ο πρώτος δεν ήταν ο χειρότερος του γηπέδου.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στο 40′ ο Παπαπέτρου έδειξε απευθείας κόκκινη στον Γκαρέ επειδη στην προσπάθεια να σκοράρει βρήκε με το παπούτσι στο κεφάλι τον Ούρονεν. Έστω κι αν ο παίκτης του Άρη δεν είχε πρόθεση να χτυπήσει τον αντίπαλό του αλλά να πετύχει γκολ, ο διαιτητής έκρινε την ενέργειά του επικίνδυνη για τη σωματική  ακεραιότητα. Σωστά και τα δύο πέναλτι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Τόσο στο πέναλτι του Άρη στο7′ όσο και στην αποβολή το ο Κουμπαράκης στο VAR συμφώνησε με τον διαιτητή. Στο 47′ ο Άρης ζήτησε πέναλτι σε καθαρό χέρι του Τσιγγάρα (το είχε απλωμένο) από κεφαλιά του Μουντέ, ωστόσο ο Κουμπαράκης δεν κάλεσε τον διαιτητή. Σωστά δεν έδωσε πέναλτι για τον Ατρόμητο στο 70′, στην πτώση του Φαν Φεέρτ μετά από μαρκάρισμα του Ρόουζ, καθώς ήταν «βουτιά».

Στο 58΄ο Γρηγορίου πέρασε στο ματς τον Μορόν και τον Μπουσαΐντ, ενώ η απάντηση του Κέρκεζ λίγο αργότερα ήταν η είσοδος των Φαν Βέερτ και Πνευμονίδη.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ (72′ Φρίντεκ) – Χόνγκλα, Ράτσιτς (90+2′ Βοριαζίδης) – Πέρεθ (58′ Μπουσαΐντ), Γκαρέ, Δώνης (46′ Γιαννιώτας) – Καντεβέρε (58′ Μορόν).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι – Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (46′ Κίνι) – Τσιγγάρας (65′ Πνευμονίδης), Μουτουσάμι – Γιουμπιτάνα (65′ Φαν Βέερτ), Μίρχολ, Μπάκου (83′ Ουκάκι) – Τσούμπερ (88′[ Τσαντίλας).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Πανσερραϊκός – Άρης 19:30 – Σάββατο 14/3

Ατρόμητος – ΑΕΚ 19:30 – Κυριακή 14/3

Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
