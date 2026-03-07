Άρης: Οι 11άδες για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο

Άρης: Σε δυο διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα – σε σχέση με τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό – και αυτές αναγκαστικές προχώρησε ο Μιχάλης Γρηγορίου στο σημερινό (7/3, 17.00) παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Συγκεκριμένα, οι Τεχέρο και Ρόουζ θα αντικαταστήσουν τους τραυματίες Σούντμπεργκ και Φαντιγκά, στο κέντρο και στο δεξί άκρο της άμυνας, αντίστοιχα. Αντίθετα, ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να διατηρήσει στην ενδεκάδα τον Μεντίλ.

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Μεντίλ το αριστερό, ενώ οι Ρόουζ και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο. Οι Χόνγκλα και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Δώνης στην αριστερή και ο Γκαρέ πίσω από τον Καντεβέρε, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Διούδης. Καράι, Γιαννιώτας, Παναγίδης, Κερκές, Χαρούπας, Μπουσαϊντ, Φρίντεκ, Βοριαζίδης, Αλφαρέλα, Κουαμέ και Μορόν.

Ατρόμητος: Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μίοχορλ, Γιουμπιτάνα, Μουντές, Ούρονεν, Μπακού, Μανσούρ, Τσούμπερ, Μουτουσάμι.

Στον πάγκο οι Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Καραμάνης, Ουκάκι, Φαν Βέερτ, Πνευμονίδης, Κίνι, Τσαντιλας, Τσιλούλης, Μήτογλου, Τσακμάκης, Τζοβάρας.