Άρης: Πρόβλημα με Γαλανόπουλο ενόψει Ατρομήτου
Ο Γαλανόπουλος έκανε πρόγραμμα αποθεραπείας και δεν πήρε μέρος στη σημερινή (5/3) προπόνηση.
Ο Κώστας Γαλανόπουλος δεν κατάφερε να πάρει μέρος στο σημερινό (5/3) πρόγραμμα εκγύμνασης. καθώς αισθάνθηκε εκ νέου ενοχλήσεις και έκανε θεραπεία. Ο Γαλανόπουλος είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο για την Super League.
Οι Φρέντρικ Γένσεν, Νόα Σούντμπεργκ και Γκαμπριέλ Μισεουί ακολούθησαν επίσης πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Νοά Φαντιγκά έκανε ατομικό, όπως και ο Μιγκέλ Αλφαρέλα –για προληπτικούς λόγους- λόγω ίωσης.
Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα της Πέμπτης περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική και στατικές φάσεις.
Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας της Θεσσαλονίκης για το παιχνίδι του Σαββάτου
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης
«Στο Κλεάνθης Βικελίδης προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο (07/03, 17:00).
Το πρόγραμμα της Πέμπτης περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική και στατικές φάσεις.
Οι Φρέντρικ Γένσεν, Νόα Σούντμπεργκ, Γκαμπριέλ Μισεουί και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος (αισθάνθηκε εκ νέου ενοχλήσεις στο πόδι) ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.
Ο Νοά Φαντιγκά έκανε ατομικό, όπως και ο Μιγκέλ Αλφαρέλα –για προληπτικούς λόγους- λόγω ίωσης.
Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το παιχνίδι του Σαββάτου».
