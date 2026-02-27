Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)
Στον νεαρό μέσο έπεσε το φλουρί της πίτας του Άρη, στην κοπή που έγινε στο Νέο Ρύσιο, μετά την προπόνηση, παρουσία και του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος μίλησε και στους παίκτες.
Ο Άρης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του μετά το τέλος της προπόνησης στο Δασυγένειο και ο Μιχάλης Βοριαζίδης ήταν ο μεγάλος τυχερός. Το φλουρί έτυχε στον Έλληνα μέσο, που επανήλθε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει
Στις γηπεδικές εγκαταστάσεις του Δασυγένειου βρέθηκε και ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση και, μετά το τέλος της, μίλησε στους παίκτες, δίνοντάς τους τις ευχές του για το νέο έτος αλλά και ζητώντας τους να ανατρέψουν την κατάσταση.
«Ο λόγος που αλλάξαμε προπονητή και ήρθε ο κ. Γρηγορίου είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ανατρέψουμε την κατάσταση. Πιστεύω ότι μαζί του θα τα δώσετε όλα για να τα καταφέρετε. Δεν περίμενα ότι με το πιο ακριβό μπάτζετ που είχε ποτέ ο Άρης θα έχουμε αυτή την άσχημη πορεία. Είστε παίκτες με ποιότητα, όμως αυτό δεν βγαίνει στο γήπεδο και δώσατε την ευκαιρία στον κόσμο να σας αμφισβητεί και να μην έρχεται στο γήπεδο. Δικαιολογημένα έχουν παράπονα οι οπαδοί μας. Εγώ αντέχω, είμαι μαθημένος στα δύσκολα. Δείξτε εγωισμό», τόνισε μεταξύ άλλων ο Θόδωρος Καρυπίδης.
