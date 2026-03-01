Παναθηναϊκός – Άρης: Αδράνεια στην «κίτρινη» άμυνα, 1-0 οι «πράσινοι» με Ερνάντεθ (vid)
Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι με τον Άρη μόλις στο 9ο λεπτό με τον Χάβι Ερνάντεθ.
Ιδανικά ξεκίνησε το ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Super League για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Άρη, καθώς μόλις στο 9ο λεπτό ο Χάβι Ερντάντεθ έκανε το 1-0 με κοντινό πλασέ.
Από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά με πάσα, ο Παντελίδης «έσπρωξε» με τακουνάκι τη μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι εκεί που βρισκόταν ο Ερνάντεθ και εκείνος τελείως αμαρκάριστος αφού τον είχε… ξεχάσει η άμυνα του Άρη έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Δείτε το γκολ
