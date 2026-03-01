Ιδανικά ξεκίνησε το ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Super League για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Άρη, καθώς μόλις στο 9ο λεπτό ο Χάβι Ερντάντεθ έκανε το 1-0 με κοντινό πλασέ.

Από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά με πάσα, ο Παντελίδης «έσπρωξε» με τακουνάκι τη μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι εκεί που βρισκόταν ο Ερνάντεθ και εκείνος τελείως αμαρκάριστος αφού τον είχε… ξεχάσει η άμυνα του Άρη έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Δείτε το γκολ