Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Άρη
Με επτά αλλαγές παρατάσσει τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ στο παιχνίδι με τον Άρη, προκειμένου να δώσει ανάσες μετά το Ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Πλζεν.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη για την 23η αγωνιστικής της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την ενδεκάδα του, η οποία έχει επτά αλλαγές σε σχέση με αυτή που είχε στην Τσεχία απέναντι στην Πλζεν.
Οι μόνοι που παρέμειναν στην 11άδα είναι οι Λαφόν, Κάτρςη, Κυριακόπουλος και Καλάμπρια.
Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί ως είθισται με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κάτρη, Τουμπά και Ερνάντεθ τριάδα στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα αγωνιστούν ως φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Κοντούρης και Τσέριν θα κινούνται στον άξονα. Με τους Παντελίδη και Αντίνο να παίζουν πίσω από τον προωθημένο Σβιντέρσκι.
Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι: Κότσαρης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Σισοκό, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Τουμπά και Γιάγκουσιτς.
Tonight’s XI vs Aris #Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/ChBmEmtNie
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) March 1, 2026
