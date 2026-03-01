Άρης: Η πρώτη 11άδα του Μιχάλη Γρηγορίου στους «κιτρινόμαυρους»

Με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα παρατάσσει την ομάδα του ο Μιχάλης Γρηγορίου στο σημερινό (1/3, 20.00) εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στο ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία του Άρη, ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε στο αρχικό σχήμα τέσσερα νέα πρόσωπα και συγκεκριμένα τους Αθανασιάδη, Μεντίλ, Χόνγκλα και Πέρεθ.

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Φαντιγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Μεντίλ το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα αποτελέσουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Οι Χόνγκλα και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Δώνης στην αριστερή και ο Γκαρέ πίσω από τον Καντεβέρε, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Διούδης, Καράι, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Βοριαζίδης, Κουαμέ, Ρόουζ, Φρίντεκ, Τεχέρο, Αλφαρέλα, Κερκέζ και Μπουσαϊντ.