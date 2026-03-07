Άρης: Αλλάζει την άμυνα ο Γρηγορίου ενόψει Ατρομήτου

Νίκη ουσίας και ψυχολογίας ψάχνει ο Άρης στη σημερινή (7/3, 17:00) εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για την 24η αγωνιστική της Super League, ενώ ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να κάνει αλλαγές στην άμυνα.

Οι δυο εξ αυτών θα είναι αναγκαστικές, καθώς οι Σούντμπεργκ και Φαντιγκά τέθηκαν νοκ άουτ λόγω τραυματισμών και οι Ρόουζ και Τεχέρο θα τους αντικαταστήσουν στο κέντρο και στο δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής αντίστοιχα.

Ακόμα φαίνεται ότι ο Έλληνας τεχνικός θα επιλέξει τελικά τον Φρίντεκ για την αριστερή πλευρά, αφήνοντας στον πάγκο τον Μεντίλ. Ο Φαμπιάνο θα είναι ο μοναδικός που θα διατηρηθεί στο αρχικό σχήμα, σε σχέση με το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αντίθετα, ο προπονητής του Άρη δεν θα «πειράξει» τη μεσαία γραμμή και την επίθεση, καθώς φαίνεται ότι έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του στη Λεωφόρο.

Ο Γρηγορίου θα παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ οι Ρόουζ και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο. Οι Χόνγκλα και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Δώνης στην αριστερή και ο Γκαρέ πίσω από τον Καντεβέρε, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή, όμως αναμένεται να επιστρέψει ο Μορόν που αποθεραπεύτηκε. Αντίθετα, εκτός από τους Σούντμπεργκ και Φαντιγκά, δεν υπολογίζονται ούτε οι τραυματίες Γένσεν, Γαλανόπουλος και Μισεουί.