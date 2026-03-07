Super League: ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Άρης υποδέχεται τον Ατρόμητο (pic)

Η 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεκινάει σήμερα Σάββατο (7/3) με δύο αγώνες. Στον πρώτο χρονικά, στις 17:00, ο Άρης θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε μία πολύ κρίσιμη αναμέτρηση για την είσοδο στα play offs 5-8.

]Οι «κίτρινοι» είναι στην 6η θέση με 28 βαθμούς και μόνο σίγουρη δεν είναι η παρουσία τους στο 5-8 αφού οι Περιστεριώτες στην 8η θέση είναι μόλις στο -1 και στους 27 βαθμούς.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν μπορεί να υπολογίζει στους Γαλανόπουλο, Γένσεν, Σούντμπεργκ, Μισεουί, Φαντιγκά, ενώ δεν έγινε γνωστή η αποστολή και μένει να φανεί αν ο Αλφαρέλα ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε. Ο Ντούσαν Κέρκεζ έχει σχεδόν όλο το ρόστερ στη διάθεσή του αφού η μοναδική απουσία που έχει να διαχειριστεί είναι του τραυματία Αλεξέι Κοσέλεφ που απουσιάζει εδώ και καιρό. Αντίθετα, επιστρέφουν τόσο ο Λευτέρης Χουτεσιώτης, ο οποίος εξέτισε, όσο και ο Δημήτρης Τσακμάκης.

Η αποστολή του Ατρομήτου:

Αθανασίου, Γκουγκεσασβίλι, Χουτεσιώτης, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Τσακμάκης, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Τσιλούλης, Τζοβάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Πνευμονίδης, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Aθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ – Ράτσιτς, Χόνγκλα – Πέρεθ, Γκαρέ, Δώνης – Καντεβέρε.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι – Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν – Μουτουσαμί, Τσιγγάρας – Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου – Τσούμπερ.

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Καραγκιζόπουλος

4ος: Μέγας

VAR: Κουμπαράκης, Φωτιάς

Στις 18:00 η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια και θέλει νίκη για να μείνει μόνη της στην κορυφή με 56 βαθμούς και να περιμένει τι θα γίνει στο ντέρμπι του Ολυμπιακού (53β.) με τον ΠΑΟΚ (53β.) στο Φάληρο.

Ο Μουκουντί που εξέτισε με τον Βόλο θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα ως παρτενέρ του Ρέλβας. Από την άλλη, ο Σάββας Παντελίδης έχει να διαχειριστεί δύο απουσίες αφού δεν υπολογίζει τον τραυματία Πιόνε Σίστο και τον τιμωρημένο Κώστα Αποστολάκη.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Μελίσσας. Βενετικίδης, Μασόν, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Δημινίκος.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις – Ελίασον (Γκατσίνοβιτς), Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά – Βάργκα, Γιόβιτς.

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Μελίσσας – Μασόν, Ηλιάδης, Μπατουμπισινκά, Φερίγκρα, Όλαφσον – Ναόρ, Ατανάσοφ – Κακουτά, Τούπτα, Σαγκάλ.

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Μηνούδης, Τσολακίδης

4ος: Ματσούκας

VAR: Ευαγγέλου, Κατοίκος

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 24ης αγωνιστικής:

Σάββατο 7/3

17:00 Άρης – Ατρόμητος NovaSports 2

18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet CosmoteSport 1

Κυριακή 8/3

16:00 Αστέρας Aktor – Πανσερρραϊκός NovaSports Prime

17:00 Βόλος – ΟΦΗ CosmoteSport 1

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός NovaSports Prime

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ CosmoteSport 1

Δευτέρα 9/3

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά CosmoteSport 1

Η βαθμολογία της Super League: