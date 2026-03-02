Ο Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση για το ματς με την ΑΕΚ: «Αδικηθήκαμε κατάφωρα»
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος για όσα έγιναν στο ματς με την ΑΕΚ
Η ΠΑΕ Βόλος σε ανακοίνωσή της τόνισε πως αδικήθηκε κατάφωρα στο χθεσινό ματς με την ΑΕΚ (2-2) και πως θα έπρεπε να είχε κερδίσει την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό.
Παράλληλα, η ομάδα της Μαγνησίας αναφέρθηκε και στις διαμαρτυρίες του προπονητή της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και στη συμπεριφορά των φιλάθλων της ΑΕΚ.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος
Η ΠΑΕ Βόλος εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και την Εταιρία Security για τον αποτελεσματικό τρόπο που χειρίστηκαν την προσέλευση, την παραμονή και την αποχώρηση του μεγάλο πλήθους των φιλάθλων στον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ. Ένα μεγάλο μπράβο ανήκει και στην μεγάλη πλειοψηφία των φιλάθλων της ΑΕΚ για την άψογη συμπεριφορά τους. Δυστυχώς υπήρξε και μια μικρή μειοψηφία που κατέστρεψε καθίσματα, χώρους υγιεινής, αλλά αυτά δεν χαλούν τη συνολική εικόνα. Ένα μπράβο σε όλους.
Σε ό,τι αφορά τις διαμαρτυρίες του, κατά τα άλλα συμπαθούς, προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς μπορεί πράγματι σε άλλα παιχνίδια η ομάδα του να έχει αδικηθεί, αλλά στο μεταξύ μας χθεσινό αγώνα αν μία ομάδα έπρεπε να νικήσει αυτή ήταν ο Βόλος που αδικήθηκε κατάφωρα.
