Βράζει ο Βόλος με τον Τσιμεντερίδη, για επιθετικό φάουλ στο 2-2 (pic)
Χαμός στον Βόλο με το γκολ ισοφάρισης της ΑΕΚ στο 90+8'
Βράζει ο Βόλος με τον Τσιμεντερίδη, το διαιτητή του αγώνα με την ΑΕΚ (2-2), ο οποίος έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Οι γηπεδούχοι φωνάζουν ότι το 2-2, με σουτ του Ρέλβας στο 90+8’ δεν έπρεπε να μετρήσει καθώς στην κεφαλιά-πάσα του Βάργκα προηγήθηκε επιθετικό φάουλ του Ούγγρου στον Γρόσδη του Βόλου.
Κι όμως, ο Τσιμεντερίδης αντί να το υποδείξει, κατακύρωσε το γκολ και αλλοίωσε το αποτέλεσμα του αγώνα. Ο αγχωμένος ρέφερι επηρεάστηκε από τις διαμαρτυρίες της ΑΕΚ που έψαχνε να πάρει κάτι από τη διαιτησία και αυτό έγινε στο 90+8’.
Ο Τσιμεντερίδης εκτέθηκε με τη διαιτησία του στον αγώνα Βόλος-ΑΕΚ 2-2 για την 23η αγωνιστική της Super League, όχι μόνο για το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Αρχικά έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ σε χέρι στήριξης του Μπουζούκη και μετά δεν καταλόγισε πέναλτι μαρς σε χέρι του Πήλιου. Χρειάστηκαν παρεμβάσεις του VAR Παπαδόπουλου για να πάρει τις σωστές αποφάσεις.
Ο Παπαδόπουλος έπρεπε να παρέμβει και για τη φάση στην παρακάτω φωτογραφία, στο επιθετικό φάουλ του Γρόσδη.
