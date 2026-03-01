Βόλος-ΑΕΚ: Ο Τσιμεντερίδης κλήθηκε στο VAR και διόρθωσε το λάθος του
Ο Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) ήταν στο VAR και αποτέλεσε ...σωσίβιο για τον ρέφερι που κακώς έδωσε πέναλτι σε χέρι στήριξης του Μπουζούκη
- Επικαιροποίηση τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης για Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
- Ιράν: Ο Αλιρέζα Αραφί προσωρινός αντικαταστάτης του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός
- Σύρος: Επιχείρηση διάσωσης σκύλου που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων
- Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
«Σωσίβιο» στον διαιτητή Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) από τον VAR Παπαδόπουλο (Μακεδονίας) ο οποίος κάλεσε σε on field review τον ρέφερι του αγώνα Βόλος-ΑΕΚ, για την 23η αγωνιστική της Super League, και σωστά πήρε πίσω πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ καθώς επρόκειτο για λανθασμένη απόφαση. Ο Τσιμεντερίδης σφύριξε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στο 45+1’ σε χέρι στήριξης του Μπουζούκη μετά από γύρισμα του Ρότα.
‘Ηταν ο ορισμός του κανονισμού ότι δεν υπήρχε πέναλτι καθώς ο παίκτης του Βόλου χρησιμοποίησε το χέρι του για να στηριχθεί. Ο Τσιμεντερίδης ήταν μπροστά στη φάση καθυστέρησε να σφυρίξει, όμως κακώς καταλόγισε πέναλτι και χρειάστηκε να ανακαλέσει την απόφασή του μέσω του VAR. Θα ήταν μεγάλο λάθος αν επέμεινε την απόφασή του, για αυτό και ανακάλεσε αμέσως το πέναλτι.
Οι διαμαρτυρίες της ΑΕΚ δεν έχουν βάση καθώς ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Όπως ξεκάθαρη είναι και η φάση, καθώς ο Μπουζούκης χρησιμοποίησε το χέρι του για να στηριχθεί και δεν υπάρχει πρόθεση να παίξει τη μπάλα.
Ο Τσιμεντερίδης απέβαλε τον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ Δημήτρη Ναλιτζή, την ώρα της εξέτασης της φάσης. Επίσης, μετά το σφύριγμα για τη λήξη του ημιχρόνου ο Τσιμεντερίδης απέβαλε το έξαλλο Νίκολιτς ενώ έδειξε και κίτρινη κάρτα στον Γιόβιτς.
- Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
- Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»
- Βράζει ο Βόλος με τον Τσιμεντερίδη, για επιθετικό φάουλ στο 2-2 (pic)
- Super League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο Βόλος – ΑΕΚ
- Βαλένθια-Οσασούνα 1-0: Βήμα παραμονής οι «νυχτερίδες» με… όπλο την έδρα τους
- Βόλος – ΑΕΚ 2-2: Ο Ρέλβας κράτησε «όρθια» την «Ένωση» στο 90+8′ (vid)
- LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
- Άρης: Η πρώτη 11άδα του Μιχάλη Γρηγορίου στους «κιτρινόμαυρους»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις