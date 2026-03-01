Βόλος-ΑΕΚ: Ο Τσιμεντερίδης κλήθηκε στο VAR και διόρθωσε το λάθος του

«Σωσίβιο» στον διαιτητή Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) από τον VAR Παπαδόπουλο (Μακεδονίας) ο οποίος κάλεσε σε on field review τον ρέφερι του αγώνα Βόλος-ΑΕΚ, για την 23η αγωνιστική της Super League, και σωστά πήρε πίσω πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ καθώς επρόκειτο για λανθασμένη απόφαση. Ο Τσιμεντερίδης σφύριξε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στο 45+1’ σε χέρι στήριξης του Μπουζούκη μετά από γύρισμα του Ρότα.

‘Ηταν ο ορισμός του κανονισμού ότι δεν υπήρχε πέναλτι καθώς ο παίκτης του Βόλου χρησιμοποίησε το χέρι του για να στηριχθεί. Ο Τσιμεντερίδης ήταν μπροστά στη φάση καθυστέρησε να σφυρίξει, όμως κακώς καταλόγισε πέναλτι και χρειάστηκε να ανακαλέσει την απόφασή του μέσω του VAR. Θα ήταν μεγάλο λάθος αν επέμεινε την απόφασή του, για αυτό και ανακάλεσε αμέσως το πέναλτι.

Οι διαμαρτυρίες της ΑΕΚ δεν έχουν βάση καθώς ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Όπως ξεκάθαρη είναι και η φάση, καθώς ο Μπουζούκης χρησιμοποίησε το χέρι του για να στηριχθεί και δεν υπάρχει πρόθεση να παίξει τη μπάλα.

Ο Τσιμεντερίδης απέβαλε τον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ Δημήτρη Ναλιτζή, την ώρα της εξέτασης της φάσης. Επίσης, μετά το σφύριγμα για τη λήξη του ημιχρόνου ο Τσιμεντερίδης απέβαλε το έξαλλο Νίκολιτς ενώ έδειξε και κίτρινη κάρτα στον Γιόβιτς.