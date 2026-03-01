sports betsson
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Βόλος – ΑΕΚ: O Κόμπα δίνει προβάδισμα (1-0) στους γηπεδούχους! (vid)
Ποδόσφαιρο 01 Μαρτίου 2026, 18:11

Βόλος – ΑΕΚ: O Κόμπα δίνει προβάδισμα (1-0) στους γηπεδούχους! (vid)

Από λάθος του Ρότα και ασταθή απόκρουση του Στρακόσια, ο Βόλος κατάφερε να προηγηθεί επί της ΑΕΚ στο 14′ με τον Μαξιμιλιάνο Κόμπα. Δείτε το βίντεο.

Σύνταξη
Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ο Βόλος κατάφερες να «παγώσει» τους χιλιάδες οπαδούς της ΑΕΚ που βρίσκονται στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της Super League, καθώς προηγήθηκε μόλις στο 14ο λεπτό.

Συγκεκριμένα από λάθος του Ρότα, ο Ουρτάδο βγήκε σε θέση βολής, πλάσαρε, ο Στρακόσα κατάφερε να αποκρούσει, όχι όμως και να «καθαρίσει» τη φάση κι έτσι ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα που πήρε το ριμπάουντ πλάσαρε προ κενής εστίας για το 1-0!

Δείτε το 1-0

Ναυτιλία
Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Κόσμος
Τραμπ: Συμφώνησα να μιλήσω με τους Ιρανούς – Το Ισραήλ καλεί 100.000 εφέδρους

Τραμπ: Συμφώνησα να μιλήσω με τους Ιρανούς – Το Ισραήλ καλεί 100.000 εφέδρους

inWellness
inTown
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
On Field 01.03.26

Ο Πορτογάλος προπονητής της Μπενφίκα ήταν ξεκάθαρος για το μέλλον του Πρεστιάνι στο Ντα Λουζ, αν ο Αργεντίνος κριθεί ένοχος για ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Αστέρας για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Η Κρίσταλ Πάλας την άγχωσε, όμως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε το δρόμο για την ανατροπή και για ακόμη μια νίκη που την ανέβασε στην 3η θέση της Premier League. Νίκη της Μπράιτον επί της Φόρεστ, έχασε και από τη Φούλαμ η Τότεναμ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Αχτύπητη παραμένει η Στουτγκάρδη στην έδρα της που έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην ουραγό Βόλφσμπουργκ. Δυο γκολ ο Τζέιμι Λεβέλινγκ. Ο Κουλεριάκης έπαιξε σε όλο το ματς.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί τον πρωθυπουργό «να μην διανοηθεί καν να εμπλέξει τη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο στις εχθροπραξίες» και ζητά «να ενημερώσει άμεσα τους πολιτικούς αρχηγούς για τις ενέργειες και τη στάση της κυβέρνησης».

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ποιητική αδεία 01.03.26

Ακαδημαϊκοί έχουν επισημάνει λάθη και αναχρονισμούς στην ταινία που διαδραματίζεται τον 12ο αιώνα π.Χ., ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σημασία, καθώς η ιστορία του Ομήρου, Οδύσσεια, είναι μύθος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποκαλύψεις 01.03.26

Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο της μεταπολίτευσης. Τα «σκοτεινά» σημεία στην έρευνα και ο πολιτικός «σεισμός». Η «βόμβα» Κουκάκη για την κατάθεση του Ταλ Ντίλιαν.

Σύνταξη
On Field 01.03.26

Ο Πορτογάλος προπονητής της Μπενφίκα ήταν ξεκάθαρος για το μέλλον του Πρεστιάνι στο Ντα Λουζ, αν ο Αργεντίνος κριθεί ένοχος για ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Αστέρας για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Η Κρίσταλ Πάλας την άγχωσε, όμως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε το δρόμο για την ανατροπή και για ακόμη μια νίκη που την ανέβασε στην 3η θέση της Premier League. Νίκη της Μπράιτον επί της Φόρεστ, έχασε και από τη Φούλαμ η Τότεναμ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Άργησαν» 01.03.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον αμερικανικό ενημερωτικό ιστότοπο The Atlantic ότι οι Ιρανοί τον έχουν προσεγγίσει για να διαπραγματευθούν και πως έχει συμφωνήσει να το κάνει.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Αχτύπητη παραμένει η Στουτγκάρδη στην έδρα της που έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην ουραγό Βόλφσμπουργκ. Δυο γκολ ο Τζέιμι Λεβέλινγκ. Ο Κουλεριάκης έπαιξε σε όλο το ματς.

Σύνταξη
Ανατροπές και σασπένς 01.03.26

«Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro», ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Τσέλσι για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Απόρρητο