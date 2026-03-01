Βόλος – ΑΕΚ: O Κόμπα δίνει προβάδισμα (1-0) στους γηπεδούχους! (vid)

Ο Βόλος κατάφερες να «παγώσει» τους χιλιάδες οπαδούς της ΑΕΚ που βρίσκονται στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της Super League, καθώς προηγήθηκε μόλις στο 14ο λεπτό.

Συγκεκριμένα από λάθος του Ρότα, ο Ουρτάδο βγήκε σε θέση βολής, πλάσαρε, ο Στρακόσα κατάφερε να αποκρούσει, όχι όμως και να «καθαρίσει» τη φάση κι έτσι ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα που πήρε το ριμπάουντ πλάσαρε προ κενής εστίας για το 1-0!

Δείτε το 1-0