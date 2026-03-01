ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής της Super League με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα οι Ρότα, Ρέλβας, Βίντα και Πήλιος. Στον άξονα θα είναι οι Πινέδα, Μαρίν, στα άκρα οι Λιούμπισιτς, Μάνταλος και στην κορυφή ο Βάργκα με τον Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ελίασον, Ζίνι

Η εντεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης, Μύγας, Αμπάντα, Κόμπα, Μπουζούκης, Λάμπρου, Χουάνπι, Ουρτάδο.

Στον πάγκο είναι οι: Μορέιρα, Σόρια, Τζόκα, Κύρκος, Τριανταφύλλου, Γκονζάλες, Μακνί, Γρόσδης και Τασιούρας.