ΑΕΚ: Οι ώρες των αναμετρήσεών της κόντρα στην Τσέλιε
Η UEFA ανακοίνωσε τις ώρες των δύο αναμετρήσεων ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Τσέλιε.
Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε στους «16» του Conference League, με την UEFA να ανακοινώνει τις ώρες των δύο αγώνων.
Το πρώτο ματς που είναι προγραμματισμό για τις 12 Μαρτίου στη Σλοβενία θα ξεκινήσει 22:00 ενώ η ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας στις 19 του μήνα θα κάνει σέντρα στις 19:45.
Υπενθυμίζουμε πως όποια από τις δύο ομάδες προκριθεί, στα προημιτελικά θα βρει τον νικητή από το ζευγάρι της Σάμσουνσπορ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.
