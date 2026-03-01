Βόλος-ΑΕΚ: Έβγαζε μάτια το χέρι του Πήλιου, σωστό το πέναλτι

Σα να μην έφτανε που ο VAR του αγώνα Βόλος-ΑΕΚ, ο Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) έσωσε μια φορά τον διαιτητή του αγώνα Τσιμεντερίδη (Κοζάνης), χρειάστηκε αυτό να συμβεί και δεύτερη. Ο ρέφερι του αγώνα της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League Βόλος-ΑΕΚ δεν είδε το χέρι του Πήλιου στο 55’ του αγώνα, μια παράβαση που έβγαζε μάτια. Ετσι χρειάστηκε να κληθεί σε on field review από τον Παπαδόπουλο και ο Τσιμεντερίδης καταλόγισε το πέναλτι μαρς, το οποίο εκτέλεσε ο Φουρτάδο και ευστόχησε στο 52’, κάνοντας το 2-1 υπέρ του Βόλου.

Τι φοβήθηκε ο Τσιμεντερίδης και δεν υπέδειξε την εξόφθαλμη παράβαση; Η ολιγωρία του έχει σχέση με τις έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων της ΑΕΚ;

Στο ίδιο ματς ο διαιτητής της ΕΠΣ Κοζάνης έκανε ένα ακόμη σημαντικό λάθος. Ο Τσιμεντερίδης σφύριξε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στο 45+1’ σε χέρι στήριξης του Μπουζούκη μετά από γύρισμα του Ρότα, το οποίο πήρε πίσω με παρέμβαση του Παπαδόπουλου.