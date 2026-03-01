Αποβλήθηκε ο Νίκολιτς στο Βόλος – ΑΕΚ (vid)

Χωρίς τον Μάρκο Νίκολιτς η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την 23η αγωνιστική της Super League, καθώς ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης αποβλήθηκε στο φινάλε του πρώτου 45αλέπτου από τον διαιτητή, Τσιμεντερίδη.

Όλα άρχισαν στο 45′, όταν ο διαιτητής έδειξε αρχικά πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ για χέρι του Μπουζούκη. Μετά την παρέμβαση του VARίστα, Γιάννη Παπαδόπουλου, όμως, ο Τσιμεντερίδης έκανε on field review και όταν επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο άλλαξε την απόφασή του και ακύρωσε το πέναλτι, καθώς ήταν χέρι στήριξης.

Την ώρα της εξέτασης της φάσης στο βίντεο από τον διαιτητή Τσιμεντερίδη, ο team manager της Ένωσης, Δημήτρης Ναλιτζής, διαμαρτυρήθηκε έντονα, με τον ρέφερι να τον αποβάλει.

Η απόφαση του Τσιμεντερίδη να μην δείξει πέναλτι προκάλεσε και την οργισμένη αντίδραση του Μάρκο Νίκολιτς, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να αποβάλει και τον προπονητή της Ένωσης, μετά την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ενώ έδειξε κίτρινη κάρτα και στον Λούκα Γιόβιτς για διαμαρτυρία.

Δείτε το βίντεο: