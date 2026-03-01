Βόλος – ΑΕΚ: Η «Ένωση» έκανε το 1-1 με τον Βάργκα (vid)
Ο Κόμπα έκανε το 1-0 για τον Βόλο στο 14ο λεπτό, όμως η ΑΕΚ, με τον Μπαρνάμπας Βάργκα ισοφάρισε σε 1-1 στο 34′, δηλαδή 20 λεπτά μετά. Δείτε το βίντεο.
Η ΑΕΚ κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση σε 1-1, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο παιχνίδι της 23ης αγωνιστική της Super League, προτού λήξει το ημίχρονο.
Έτσι με τον Μαξιμιλιάνο Κόμπα να κάνει το 1-0 στο 14′, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ισοφάρισε σε 1-1, είκοσι λεπτά, δηλαδή στο 34′.
Συγκεκριμένα ο Μαρίν έβγαλε μια εξαιρετική πάσα από τα δεξιά, η οποία επί της ουσίας ήταν ασίστ καθώς ο Μπαρνάμπας Βάργκα νικώντας άπαντες στον αέρα έφερε το σκορ στα ίσια με καρφωτή κεφαλιά.
Δείτε το 1-1 της ΑΕΚ
