Βόλος – ΑΕΚ: Η «Ένωση» έκανε το 1-1 με τον Βάργκα (vid)

Η ΑΕΚ κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση σε 1-1, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο παιχνίδι της 23ης αγωνιστική της Super League, προτού λήξει το ημίχρονο.

Έτσι με τον Μαξιμιλιάνο Κόμπα να κάνει το 1-0 στο 14′, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ισοφάρισε σε 1-1, είκοσι λεπτά, δηλαδή στο 34′.

Συγκεκριμένα ο Μαρίν έβγαλε μια εξαιρετική πάσα από τα δεξιά, η οποία επί της ουσίας ήταν ασίστ καθώς ο Μπαρνάμπας Βάργκα νικώντας άπαντες στον αέρα έφερε το σκορ στα ίσια με καρφωτή κεφαλιά.

