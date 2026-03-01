Super League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο Βόλος – ΑΕΚ

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ανάμεσα στον Βόλο και την ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2, για την 23η αγωνιστική της Super League.

Μετά τη σημερινή γκέλα, η Ένωση έχει πλέον συγκάτοικο στην κορυφή, καθώς ισοβαθμεί στους 53 πόντους με τον Ολυμπιακό, ο οποίος νωρίτερα κέρδισε στις Σέρρες τον Πανσερραϊκό με 2-1.

Από εκεί και πέρα, αυτή την ώρα πραγματοποιείται το ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης στην Τούμπα (σ.σ άρχισε στις 19:00), ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το παιχνίδι στην Λεωφόρο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη (20:00).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2

Βόλος – ΑΕΚ 2-2

19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

20:00 Παναθηναϊκός – Άρης

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (24η) αγωνιστική:

Σάββατο 7 Μαρτίου

17:00 Άρης – Ατρόμητος

18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 8 Μαρτίου

16:00 Αστέρα Τρίπολης – Πανσερραϊκός

17:00 Βόλος – ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά