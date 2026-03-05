Η ΔΕΑΒ έσωσε την ΑΕΚ (και όχι μόνο) από την… ΔΕΑΒ!

Σε δόκτορ Τζέκιλ και μίστερ Χάιντ μετατράπηκε η ΔΕΑΒ και η ουσία είναι ότι «έσωσε» και την ΑΕΚ, σε προηγούμενες αγωνιστικές και τους Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ από τιμωρία έδρας, μετά τα αντικείμενα που πέταξαν οι οπαδοί της στο εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής (1/3) με τον Βόλο (2-2). Το… παράθυρο που βρήκε η ίδια η ΔΕΑΒ έχει να κάνει με τις εκθέσεις των παρατηρητών της. Έτσι δεν προχώρησε σε παρέμβαση για να τιμωρήσει την έδρα της ΑΕΚ, επειδή στην έκθεση του παρατηρητή της αναγράφεται ότι τα αντικείμενα που έριξαν οι οπαδοί της στο Πανθεσσαλικό Στάδιο δεν ήταν πρόσφορα να προκαλέσουν σωματική βλάβη.

Ο εκάστοτε παρατηρητής της ΔΕΑΒ αν θέλει αν ρίξει στα μαλακά μια ομάδα αναγράφει στην έκθεσή του ότι τα αντικείμενα που ρίχνουν οι οπαδοί της τάδε ομάδας δεν ήταν πρόσφορα να προκαλέσουν σωματική βλάβη. Το ίδιο ισχύει και για τις εκθέσεις του παρατηρητή και της αστυνομίας. Άρα, όλα καλά!

Έτσι, η ΔΕΑΒ έσωσε την ΑΕΚ από την… ΔΕΑΒ! Το αναφέρουμε ότι επειδή η ΑΕΚ, μεταξύ άλλων, τιμωρήθηκε από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League, μεταξύ άλλων, με πρόστιμο ύψους 12.000 ευρώ επειδή οι οπαδοί της έριξαν αντικείμενα!

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η ΔΕΑΒ άρχισε τα «ρουσφέτια». Κάπως έτσι σώθηκε και ο ΠΑΟΚ, αν και στο εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Λεβαδειακό οι οπαδοί του πέταξαν καθίσματα. Παρόλα αυτά κρίθηκε ότι δεν ήταν πρόσφορα να προκαλέσουν σωματική βλάβη!

Ένα ακόμη ρουσφέτι της ΔΕΑΒ έχει να κάνει και με τον Παναθηναϊκό. Τη γλίτωσε αν και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ οι οπαδοί του πέταξαν αντικείμενα στον Γιόβιτς που πανηγύριζε μπροστά στη Θύρα 13 δείχνοντας τα τρία δάκτυλα, τον αριθμό των γκολ που πέτυχε. Με βάση τις εκθέσεις τα μπουκάλια ήταν άδεια και δεν μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό!

Κατά τα άλλα ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αναβάθμισε την ΔΕΑΒ! Όμως, η συγκεκριμένη επιτροπή κάνει βήματα προς τα πίσω. Με βάση τον Πειθαρχικό Κώδικα προβλέπεται πρόστιμο για ρίψεις αντικειμένων. Με βάση τον νόμο που διαφημίζει ο κ. Βρούτσης προβλέπεται τιμωρία έδρας.