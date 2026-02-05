ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ
Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, κόντρα στον Λεβαδειακό, μετά την σχετική τιμωρία που επιβλήθηκε στην Ένωση από τη ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ήρθαν ισόπαλοι με 1-1 την περασμένη αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα παιχνίδι με επεισοδιακό φινάλε και πολύ μεγάλη ένταση.
Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και συγκεκριμένα στο 90+10, ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι με την υπόδειξη του Ολλανδού διαιτητή, Μάκελι να έρχεται με τη χρήση του VAR και ο Μέχντι Ταρέμι ανέλαβε την εκτέλεση στο 90+16 και ισοφάρισε σε 1-1, που ήταν και το τελικό σκορ, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να έρθει το «ντου» του Μάριου Ηλιόπουλου στον αγωνιστικό χώρο.
Μια μέρα μετά την πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Μάριου Ηλιόπουλου και της ΠΑΕ ΑΕΚ, από τον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα της ΕΠΟ για το ξέσπασμα του μεγαλομετόχου της Ένωσης μετά τη λήξη του ντέρμπι, η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΑΕΚ με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι.
Συγκεκριμένα, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), τιμώρησε την έδρα της Ένωσης για ρίψη αντικειμένων στο παιχνίδι με τους Πειραιώτες, κάτι που σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό χωρίς τον κόσμο της στη Φιλαδέλφεια στις 22/2 για την 22η αγωνιστική.
