Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ

Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ήρθαν ισόπαλοι με 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 19η αγωνιστική της Super League, όμως όσα συνέβησαν μετά το τέλος του ματς από τους ανθρώπους της Ένωσης και τον Μάριο Ηλιόπουλο δεν έχουν προηγούμενο.

Μετά από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μέχντι Ταρέμι, την ισοφάριση του Ολυμπιακού και το σφύριγμα της λήξης από τον Ολλανδό διαιτητή, Μάκελι, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ έκανε «ντου» στο γήπεδο και επιτέθηκε φραστικά τόσο στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, όσο και στον ρέφερι της αναμέτρησης, στον οποίο μίλησε με πολύ έντονο ύφος στο κέντρο του γηπέδου.

Όπως είναι λογικό λοιπόν, την Τετάρτη (4/2), η ΕΠΟ γνωστοποίησε πως ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Μάριου Ηλιόπουλου και της ΠΑΕ ΑΕΚ, από τον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα της ΕΠΟ για το ξέσπασμα του μεγαλομετόχου της Ένωσης μετά τη λήξη του ντέρμπι.

Η ανακοίνωση για την ΠΑΕ ΑΕΚ και τον Ηλιόπουλο:

Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος των 1) Μάριου Ηλιόπουλου, ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ και 2) ΠΑΕ ΑΕΚ, για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ την 1η-2-2026, μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της Superleague 1.