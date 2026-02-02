Μάριος Ηλιόπουλος: Πρώτα «ντου» στον διαιτητή και έπειτα σχόλιο «είναι κατάντια, ντροπή»

Πρώτα εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας για να προπηλακίσει τον διαιτητή Ντάνι Μάκελι σε έξαλλη κατάσταση. Αργότερα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού κατήγγειλαν ύβρεις και απειλές στα αποδυτήρια. Απειλές που έφτασαν ως το πρόσωπο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Και ενδιάμεσα; Ενδιάμεσα ο πρωταγωνιστής σε όλα τα παραπάνω, Μάριος Ηλιόπουλος έκανε και δηλώσεις λέγοντας πως τον λόγο θα έχει πλέον ο Εισαγγελέας: «Πείτε μου εσείς τι είδατε… Εσείς τι είδατε; Βλέπετε πέναλτι; Σήμερα ήταν η σφραγίδα της ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι κατάντια, ντροπή. Υπάρχουν νόμοι, πλέον τον λόγο θα έχει ο εισαγγελέας. Μη γελάνε για πολύ, όσοι γελούν.

Μέχρι σήμερα, τους έχω δείξει πως όταν λέω κάτι, γίνεται… Κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν την ντροπή και να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ο εισαγγελέας θα τα βρει όλα. Όλο το παρασκήνιο. Έβαλαν την βόμβα μέσα στα πόδια τους.

Έσκαψαν τον λάκκο στον οποίο θα πέσουν μέσα»! ήταν τα λόγια του. Τώρα πως δεν βρέθηκε ένας αστυνομικός να σταματήσει την εισβολή του στον αγωνιστικό χώρο και όσα έκανε με τις κερκίδες γεμάτες σε μια κατάσταση άκρως επικίνδυνη, έχει ενδιαφέρον πότε θα απασχολήσει τον Αθλητικό Εισαγγελέα.