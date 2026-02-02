Γιατί το VAR δεν παρενέβη στο χοντρό λάθος του βοηθού πριν το 1-0 της ΑΕΚ (pic)

«Προβληματικός» ο πρώτος βοηθός του Ολλανδού ελίτ διαιτητή Ντάνι Μακέλι στον αγώνα ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1 γα την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο συμπατριώτης του, Χέσελ Στέγκστρα ήταν σε άλλο γήπεδο, καθώς η επίθεση από την οποία προήλθε το κόρνερ που κέρδισε η ΑΕΚ και απέφερε το 1-0 υπέρ της με τον Βάργκα (59’), ξεκίνησε από οφσάιντ του Μαρίν.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του VAR δεν προβλέπεται παρέμβαση, καθώς η φάση έχει αλλάξει. Η μπάλα έχει βγει έξω και ακολούθησε εκτέλεση κόρνερ, πάλι από τον Μαρίν. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο παρέμβαση για να ελεγχθεί αν υπάρχει οφσάιντ προβλέπεται μόνο σε περίπτωση που ακολουθεί γκολ ή κόκκινη κάρτα. Μόνο τότε θα ελέγχονταν με το ημιαυτόματο οφσάιντ.

Στο VAR του αγώνα ήταν ο Ολλανδός Ντίπερνικ, ο οποίος ορίζεται και σε αγώνες Champions League, που δεν μπορούσε να παρέμβει στο 59’ όμως το έκανε στο 90+14’, όταν κάλεσε τον Μακέλι να δώσει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Η φάση είναι ξεκάθαρη καθώς ο Μουκουντί με το αριστερό πόδι του βρήκε το αριστερό πόδι του Ανδρέ Λουίζ και τον ανέτρεψε. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Ταρέμι και έκανε το 1-1.

Τα φάουλ είναι 21-14 υπέρ της ΑΕΚ

Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ ευνοήθηκε σε ένα ακόμη παιχνίδι καθώς προηγείται οφσάιντ στο γκολ. Ας πάμε και στα στατιστικά: Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μακέλι έδωσε 21 φάουλ υπέρ της ΑΕΚ και 14 υπέρ του Ολυμπιακού, σε παιχνίδι με κατοχή μπάλας 57 % υπέρ του Ολυμπιακού. Παίκτες της ΑΕΚ είδαν τρεις κίτρινες κάρτες στο τέλος (από το 87΄και μετά) ενώ μέχρι τότε είχαν δει κάρτα τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού και ακολούθησε μια ακόμη στο Ρέτσο. Αναλυτικά: Κίτρινες: Κοϊτά (82’), Μαρίν (90+3’), Μουκουντί (90+1’) – Κοστίνια (20’), Εσε (52’), Ποντένσε (61’), Ταρέμι (68’), Ρέτσος (90+15’).

Αδικείται ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός δεν έχει παράπονα μόνο από Ελληνες διαιτητές αλλά και από ξένους. Θυμίζουμε ότι αδικήθηκε από τον Γερμανό Αϊτεκίν στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί ο Ολυμπιακός να νίκησε 2-1 τον Αρη στο ματς της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ο Γερμανός Ζίμπερτ είχε διαιτησία 80-20 κατά των «ερυθρόλευκων» στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης». Γερμανικό μπλόκο έγινε και στο ματς της 14ης αγωνιστικής Αρης-Ολυμπιακός 0-0, αυτή τη φορά από τον ελίτ Γιαμπλόνσκι.

