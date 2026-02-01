ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)
O Ολυμπιακός «άγγιξε» το 0-1 στο 19ο λεπτό του ντέρμπι της Φιλαδέλφειας, αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Στρακόσα κράτησε το μηδέν με μεγάλη επέμβαση στο κοντινό που έκανε ο Ροντινέι.
Λίγο πριν το 20λεπτο ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ κοντά στο γκολ απέναντι στην ΑΕΚ, στο ντέρμπι της ΟΠΑΠ Arena για την 19η αγωνιστική της Super League.
Ο Ορτέγκα έκανε ωραίο γύρισμα από τα αριστερά προς το δεύτερο δοκάρι, ο Πήλιος έχασε τον Ροντινέι που από κοντά έκανε την προβολή και είδε τον Στρακόσα με απίθανη επέμβαση να κρατά το μηδέν στο 19′.
Δείτε τη φάση:
- Μεντιλίμπαρ: «Ξεκάθαρο το πέναλτι – Όσα συνέβησαν εδώ δεν τιμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο»
- Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 19ης αγωνιστικής (pic)
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 19ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Παντού υπάρχει ο Ταρέμι! (vids)
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το γκολ του Βάργκα για το 1-0 (vid)
- Χοντρό λάθος στη Νέα Φιλαδέλφεια
- Λουτσέσκου: «Πολύ δύσκολη και περίπλοκη εβδομάδα για εμάς – Δεν έχω ξαναδεί παρόμοια ατμόσφαιρα»
- Ελλάδα – Κροατία 23-6: Ώρα… μεταλλίου για την Εθνική
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις