ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)

Λίγο πριν το 20λεπτο ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ κοντά στο γκολ απέναντι στην ΑΕΚ, στο ντέρμπι της ΟΠΑΠ Arena για την 19η αγωνιστική της Super League.

Ο Ορτέγκα έκανε ωραίο γύρισμα από τα αριστερά προς το δεύτερο δοκάρι, ο Πήλιος έχασε τον Ροντινέι που από κοντά έκανε την προβολή και είδε τον Στρακόσα με απίθανη επέμβαση να κρατά το μηδέν στο 19′.

Δείτε τη φάση: