Ολυμπιακός: Η 11άδα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες διοργανώσεις, μετά την επική πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League, με τους Ερυθρόλευκους να αντιμετωπίζουν απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια (21:00) την ΑΕΚ, για την 19η αγωνιστική της Super League.

Στο ντέρμπι με τους Κιτρινόμαυρους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό με δύο εκπλήξεις, με τον Βάσκο τεχνικό να δίνει φανέλα βασικού στους Σιπιόνι και Ροντινέι, αφήνοντας στον πάγκο τους Μουζακίτη και Ζέλσον.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Σιπιόνι και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Ροντινέι, Ποντένσε και Τσικίνιο πίσω από τον Ταρέμι. Ο Βραζιλιάνος ξεκινάει ως εξτρέμ, όπως συνέβη και στα δύο πρόσφατα παιχνίδια του Champions League απέναντι σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ, με τον Κοστίνια να καλύπτει το δεξί άκρο της άμυνας.

Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι.

Η σχετική ανάρτηση:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#OlympiacosFC #AEKOLY #slgr pic.twitter.com/t1DDwwStx4 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 1, 2026

Υπενθυμίζουμε ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στους Πιρόλα και Ελ Κααμπί, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δεν συμπεριελήφθησαν στην αποστολή για το αποψινό παιχνίδι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Γιατζίτσι, Μπρούνο, Αντρέ Λουίζ, Βέζο, Μαρτίνς.