Ολυμπιακός: Η 11άδα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)
Οι επιλογές του Βάσκου τεχνικού για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (21:00).
- Ελβετία: Υπέκυψε ένας από τους τραυματίες του Κραν Μοντανά – Στους 41 οι νεκροί της πυρκαγιάς στο μπαρ
- Τι συμβαίνει στο σώμα μας αν δεν φάμε τίποτα για 36 ώρες – Δείτε προσομοίωση
- Σφοδρή χιονόπτωση στον Λαϊλιά Σερρών – Aυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν, κλήσεις στο 112
- Το αφήγημα MAGA γυρίζει μπούμερανγκ για τον Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες διοργανώσεις, μετά την επική πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League, με τους Ερυθρόλευκους να αντιμετωπίζουν απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια (21:00) την ΑΕΚ, για την 19η αγωνιστική της Super League.
Στο ντέρμπι με τους Κιτρινόμαυρους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό με δύο εκπλήξεις, με τον Βάσκο τεχνικό να δίνει φανέλα βασικού στους Σιπιόνι και Ροντινέι, αφήνοντας στον πάγκο τους Μουζακίτη και Ζέλσον.
Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Σιπιόνι και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Ροντινέι, Ποντένσε και Τσικίνιο πίσω από τον Ταρέμι. Ο Βραζιλιάνος ξεκινάει ως εξτρέμ, όπως συνέβη και στα δύο πρόσφατα παιχνίδια του Champions League απέναντι σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ, με τον Κοστίνια να καλύπτει το δεξί άκρο της άμυνας.
Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι.
Η σχετική ανάρτηση:
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#OlympiacosFC #AEKOLY #slgr pic.twitter.com/t1DDwwStx4
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 1, 2026
Υπενθυμίζουμε ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στους Πιρόλα και Ελ Κααμπί, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δεν συμπεριελήφθησαν στην αποστολή για το αποψινό παιχνίδι.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Γιατζίτσι, Μπρούνο, Αντρέ Λουίζ, Βέζο, Μαρτίνς.
- Ελλάδα – Κροατία 23-6: Ώρα… μεταλλίου για την Εθνική
- ΑΕΚ – Ολυμπακός: Καλή στιγμή για την «Ένωση» με τον Ζίνι (vid)
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)
- Οργισμένο μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη (vid)
- ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1: Νίκη για τα αδικοχαμένα παιδιά του – Συγκλονιστικές στιγμές στην Τούμπα (vids)
- Οργή της Σίτι για την διαιτησία στο ματς με την Τότεναμ (vids)
- Κρεμονέζε – Ίντερ 0-2: Μια ακόμη άνετη νίκη για τους ασταμάτητους «νερατζούρι»
- Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι 2-2: Γκέλα για τους Πολίτες, έχασαν έδαφος στη μάχη του τίτλου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις