Ολυμπιακός: «Κοκκινίζει» η Τρίπολη – Μόλις 650 εισιτήρια έμειναν για το ματς με τον Αστέρα
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Αστέρα Τρίπολης (4/2) και θα έχει για ακόμη μία φορά τη στήριξη του κόσμου του.
Ο Ολυμπιακός την προσεχή Τετάρτη αντιμετωπίζει στην Τρίπολη τον Αστέρα (4/2) στο εξ’ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League.
Οι Πειραιώτες θα έχουν για ακόμη ένα ματς τη στήριξη του κόσμου τους, αφού έχουν πάρει περίπου 2.500 εισιτήρια και έχουν απομείνει μόλις 650! Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω Internet.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Asteras Aktor, που θα γίνει την Τετάρτη (4/2, 18:30) στο Θ. Κολοκοτρώνης , η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:
Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.
Για την αγορά πατήστε εδώ.
Η τιμή είναι 25€.
Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο.
Αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες στο https://tickets.gov.gr.
