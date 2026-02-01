Ολυμπιακός: «Κοκκινίζει» η Τρίπολη – Μόλις 650 εισιτήρια έμειναν για το ματς με τον Αστέρα

Ο Ολυμπιακός την προσεχή Τετάρτη αντιμετωπίζει στην Τρίπολη τον Αστέρα (4/2) στο εξ’ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Πειραιώτες θα έχουν για ακόμη ένα ματς τη στήριξη του κόσμου τους, αφού έχουν πάρει περίπου 2.500 εισιτήρια και έχουν απομείνει μόλις 650! Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω Internet.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός