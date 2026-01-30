Ολυμπιακός: Αυτό είναι το νούμερο που επέλεξε ο Αντρέ Λουίς στη φανέλα του
Αυτό είναι το νούμερο που επέλεξε για τη φανέλα του το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Αντρέ Λουίς.
Ο Αντρέ Λουίς αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν επίσημα την απόκτησή του την Πέμπτη (29/1).
Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός επέλεξε να φορά το νούμερο 17 στη φανέλα του, όπως έγινε γνωστό μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προηγούμενος κάτοχος του αριθμού 17, ήταν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος άλλαξε το περασμένο καλοκαίρι και πλέον αγωνίζεται με τον αριθμό 11.
Είδε από κοντά την επική πρόκριση ο Λουίς
Υπενθυμίζεται ότι ο Λουίς βρέθηκε στο Άμστερνταμ, εκεί όπου είδε από κοντά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού κόντρα στον Άγιαξ και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.
Την επομένη του θριάμβου του συλλόγου του μεγάλου λιμανιού, ο 23χρονος προπονήθηκε κανονικά με το σύνολο του Μεντιλίμπαρ, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις δήλωσε ότι θέλει να κάνει τα πάντα για τη νέα του ομάδα.
