Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αποστολή του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ (1/2, 21:00), στην Allwyn Arena, στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους 23 ποδοσφαιριστές που θα είναι στην αποστολή.
Σε αυτή θα είναι μέσα το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, ο Αντρέ Λουίς, ενώ αντίθετα εκτός έμεινε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Εκτός από τον Μαροκινό φορ που παίζει ακατάπαυστα από το καλοκαίρι και μετά, δεν είναι στην αποστολή ούτε ο Λορέντσο Πιρόλα, που είχε βγει με αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο του ματς με τον Άγιαξ. Αξίζει να σημειωθεί πως στην αποστολή επέστρεψε μετά από τον τραυματισμό του και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
#AEKOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/cwFLJmIFXf
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 31, 2026
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:
Τζολάκης, Πασχαλάκης, Μπότης, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Ορτέγκα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ, Στρεφέτσα, Ποντένσε και Ταρέμι.
