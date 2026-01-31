Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ (1/2, 21:00), στην Allwyn Arena, στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους 23 ποδοσφαιριστές που θα είναι στην αποστολή.

Σε αυτή θα είναι μέσα το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, ο Αντρέ Λουίς, ενώ αντίθετα εκτός έμεινε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Εκτός από τον Μαροκινό φορ που παίζει ακατάπαυστα από το καλοκαίρι και μετά, δεν είναι στην αποστολή ούτε ο Λορέντσο Πιρόλα, που είχε βγει με αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο του ματς με τον Άγιαξ. Αξίζει να σημειωθεί πως στην αποστολή επέστρεψε μετά από τον τραυματισμό του και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Πασχαλάκης, Μπότης, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Ορτέγκα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ, Στρεφέτσα, Ποντένσε και Ταρέμι.