Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό (pic)
Με τον Ζίνι δίπλα στον Γιόβιτς ξεκινά η ΑΕΚ στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Ολυμπιακό.
Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ξεκινά τον Ζίνι δίπλα στον Γιόβιτς και να αφήνει τον Βάργα στον πάγκο.
Ο Στρακόσα θα είναι στο τέρμα για την Ένωση και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα θα είναι οι Μαρίν, Πινέδα, στα άκρα οι Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς και στην επίθεση οι Γιόβιτς και Ζίνι.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:
