sports betsson
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό (pic)
Ποδόσφαιρο 01 Φεβρουαρίου 2026, 20:14

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό (pic)

Με τον Ζίνι δίπλα στον Γιόβιτς ξεκινά η ΑΕΚ στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Spotlight

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ξεκινά τον Ζίνι δίπλα στον Γιόβιτς και να αφήνει τον Βάργα στον πάγκο.

Ο Στρακόσα θα είναι στο τέρμα για την Ένωση και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα θα είναι οι Μαρίν, Πινέδα, στα άκρα οι Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς και στην επίθεση οι Γιόβιτς και Ζίνι.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Headlines:
World
Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Τα αποθέματα στην Ευρώπη πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022

Φυσικό αέριο: Τα αποθέματα στην Ευρώπη πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)

O Ολυμπιακός «άγγιξε» το 0-1 στο 19ο λεπτό του ντέρμπι της Φιλαδέλφειας, αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Στρακόσα κράτησε το μηδέν με μεγάλη επέμβαση στο κοντινό που έκανε ο Ροντινέι.

Σύνταξη
Μπάσκετ 01.02.26

Οργισμένο μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη (vid)

Εξελίξεις αναμένονται στον Παναθηναϊκό μετά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά πάντων στην ομάδα, ως αντίδραση στην ήττα των «πρασίνων» από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Νίκη αφιερωμένη στα αδικοχαμένα «παιδιά του» ο ΠΑΟΚ - Συγκλονιστικές στιγμές (4-1)

Συγκίνηση, δάκρυα και έντονα φορτισμένες στιγμές στην Τούμπα, καθώς ο ΠΑΟΚ τίμησε τους επτά οπαδούς του που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο δικέφαλος νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)

O Ολυμπιακός «άγγιξε» το 0-1 στο 19ο λεπτό του ντέρμπι της Φιλαδέλφειας, αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Στρακόσα κράτησε το μηδέν με μεγάλη επέμβαση στο κοντινό που έκανε ο Ροντινέι.

Σύνταξη
Οργισμένο μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη (vid)
Μπάσκετ 01.02.26

Οργισμένο μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη (vid)

Εξελίξεις αναμένονται στον Παναθηναϊκό μετά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά πάντων στην ομάδα, ως αντίδραση στην ήττα των «πρασίνων» από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1: Νίκη για τα αδικοχαμένα παιδιά του – Συγκλονιστικές στιγμές στην Τούμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Νίκη αφιερωμένη στα αδικοχαμένα «παιδιά του» ο ΠΑΟΚ - Συγκλονιστικές στιγμές (4-1)

Συγκίνηση, δάκρυα και έντονα φορτισμένες στιγμές στην Τούμπα, καθώς ο ΠΑΟΚ τίμησε τους επτά οπαδούς του που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο δικέφαλος νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ο Εμπαπέ ισοφάρισε ρεκόρ των Μέσι, Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Ο Εμπαπέ ισοφάρισε ρεκόρ των Μέσι, Ρονάλντο

Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε με πέναλτι το νικητήριο γκολ (3-2) της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Ράγιο Βαγιεκάνο και είναι το 22ο σε 22 αγωνιστικές, κάτι που είχαν πετύχει και οι Μέσι, Ρονάλντο

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Γιουνάιτεντ νίκησε τη Φούλαμ σε ματς-θρίλερ, «άντεξε» η Φόρεστ με δέκα παίκτες
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Η Γιουνάιτεντ νίκησε τη Φούλαμ σε ματς-θρίλερ, «άντεξε» η Φόρεστ με δέκα παίκτες

Με γκολ του Σέσκο στο 94' η Μάντεστερ Γιουνάιτεντ γλίτωσε το... έμφραγμα και νίκησε 3-2 τη Φούλαμ, την ώρα που η Νότιγχαμ Φόρεστ των δέκα παικτών άντεχε κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (1-1). Εντός έδρας ήττα-σοκ για την Άστον Βίλα από τη Μπρέντφορντ.

Σύνταξη
Λεβαδειακός-Asteras Aktor 3-1: «Χόρευαν» και στη βροχή οι Βοιωτοί (vid)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Λεβαδειακός-Asteras Aktor 3-1: «Χόρευαν» και στη βροχή οι Βοιωτοί (vid)

Συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία ο Λεβαδειακός που παραμένει σταθερά 4ος και αήττητος για 9ο συνεχόμενο ματς. Κόντρα στον Αστέρα είχε σε μεγάλη μέρα τον Παλάσιος που πέτυχε γκολ και έβγαλε δυο ασίστ

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»
Μπάσκετ 01.02.26

Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε στο προσεχές ματς με τη Ντουμπάι για την Ευρωλίγκα και παράλληλα σημείωσε πως το κλίμα στην ομάδα είναι το καλύτερο που έχει συναντήσει στην καριέρα του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)

O Ολυμπιακός «άγγιξε» το 0-1 στο 19ο λεπτό του ντέρμπι της Φιλαδέλφειας, αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Στρακόσα κράτησε το μηδέν με μεγάλη επέμβαση στο κοντινό που έκανε ο Ροντινέι.

Σύνταξη
Οργισμένο μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη (vid)
Μπάσκετ 01.02.26

Οργισμένο μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη (vid)

Εξελίξεις αναμένονται στον Παναθηναϊκό μετά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά πάντων στην ομάδα, ως αντίδραση στην ήττα των «πρασίνων» από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1: Νίκη για τα αδικοχαμένα παιδιά του – Συγκλονιστικές στιγμές στην Τούμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Νίκη αφιερωμένη στα αδικοχαμένα «παιδιά του» ο ΠΑΟΚ - Συγκλονιστικές στιγμές (4-1)

Συγκίνηση, δάκρυα και έντονα φορτισμένες στιγμές στην Τούμπα, καθώς ο ΠΑΟΚ τίμησε τους επτά οπαδούς του που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο δικέφαλος νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό.

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε – Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές
Θρίλερ 01.02.26

Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε στη Νέα Πέραμο - Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα - Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν

Σύνταξη
Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά
Σήμερα 01.02.26

Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά

Η αντίστροφη μέτρηση για την 68η απονομή των Grammys έφτασε στο τέλος της, με το Crypto.com Arena του Λος Άντζελες να ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ελίτ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό έχουν οδηγήσει τις τιμές στο μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερα από δύο χρόνια, με την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF να αυξάνεται έως και 42,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Σύνταξη
Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος
Ελλάδα 01.02.26

Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος

Αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, «οι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους» δήλωσε ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος

Σύνταξη
Χρέη: Πώς μπορείτε να… θυμηθείτε πού χρωστάτε – Η νέα πλατφόρμα
Χρέη 01.02.26

Πώς μπορείτε να... θυμηθείτε πού χρωστάτε - Η νέα πλατφόρμα

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει για πρώτη φορά στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πλήρη και δωρεάν εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης, από στεγαστικά δάνεια μέχρι leasing

Σύνταξη
Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν
Κόσμος 01.02.26

Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν

Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε κατακρημνίσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τους Ρώσους για την ειρήνη στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία 01.02.26

Ζελένσκι: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τους Ρώσους για την ειρήνη στην Ουκρανία

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία επρόκειτο να γίνουν Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου, αλλα αναβλήθηκαν λόγω της κρίσης ΗΠΑ-Ιράν. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι η συνάντηση θα γίνει 4-5 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της
Σύμβολικές χειρονομίες; 01.02.26

Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της

Η απαίτηση για επιστροφή των πολύτιμων ακτικειμένων από την Γαλλία έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με χώρες όπως η Αλγερία, το Μάλι και το Μπενίν να ζητούν πίσω τα έργα που τους ανήκουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου
Πόλεμος στην Ουκρανία 01.02.26

Τουλάχιστον 12 νεκροί από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου

Η εταιρεία DTEK -ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία- ανακοίνωσε ότι εργαζόμενοι της σε ένα από τα ορυχεία της εταιρείας έγιναν στόχος επίθεσης

Σύνταξη
Ο Εμπαπέ ισοφάρισε ρεκόρ των Μέσι, Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Ο Εμπαπέ ισοφάρισε ρεκόρ των Μέσι, Ρονάλντο

Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε με πέναλτι το νικητήριο γκολ (3-2) της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Ράγιο Βαγιεκάνο και είναι το 22ο σε 22 αγωνιστικές, κάτι που είχαν πετύχει και οι Μέσι, Ρονάλντο

Βάιος Μπαλάφας
Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες
Πρόγνωση για Δευτέρα 01.02.26

Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες

Σημαντικά ήταν τα προβλήματα για τη Λάρισα, τη Μεσσηνία, αλλά και για τα νησιά Σάμο και Σαντορίνη, εξαιτίας των βροχοπτώσεων. Χρήση χιονοαλυσίδων απαιτείται σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύνταξη
Έρχεται απεργία και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για το δυστύχημα στη «Βιολάντα»
Αντίδραση 01.02.26

Έρχεται απεργία και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για το δυστύχημα στη «Βιολάντα»

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 στις 3 Φεβρουαρίου, στο υπουργείο Εργασίας, ενώ συλλαλητήριο για τους ίδιους λόγους θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 19:00

Σύνταξη
Melania: Ρεκόρ δεκαετίας στα ταμεία για το ακριβότερο ντοκιμαντέρ στην ιστορία – «Η εκδίκηση της Μελάνια»
Συσπείρωση 01.02.26

Melania: Ρεκόρ δεκαετίας στα ταμεία για το ακριβότερο ντοκιμαντέρ στην ιστορία – «Η εκδίκηση της Μελάνια»

Αν και οι κριτικές το έχουν χλευάσει το ντοκιμαντέρ Μelania δείχνει τα δόντια του στο box office και διαψεύδει τους πάντες με τη Μελάνια Τραμπ να αναδεικνύεται σε αναπάντεχο φαινόμενο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απίστευτο κι όμως αληθινό
On Field 01.02.26

Απίστευτο κι όμως αληθινό

Τι αποκαλύπτει η στατιστική για την κατοχή μπάλας στις νίκες της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0: Οι νέοι έκαναν τη διαφορά στη Λεωφόρο (vid)
Super League 01.02.26

Οι νέοι έκαναν τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό

Αντίνο-Κοντούρης έδωσαν ταχύτητα στον Παναθηναϊκό, Τεττέη, Σβιντέρσκι και Ταμπόρδα σκόραρε και έφεραν το 3-0 κατά της Κηφισιάς. Αποβλήθηκε ο Πετκόφ στο δεύτερο ημίχρονο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Φάμελλος: Δεν ξεχνάμε τον Άλκη Καμπανό, δολοφονήθηκε από την τυφλή οπαδική βία
Τέσσερα χρόνια μετά 01.02.26

Φάμελλος: Δεν ξεχνάμε τον Άλκη Καμπανό, δολοφονήθηκε από την τυφλή οπαδική βία

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισήμανε πως «ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνδέεται με τον φόβο, τη βία, την απώλεια. Δεν είναι πεδίο μίσους, ούτε επίδειξης δύναμης».

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο