ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το γκολ του Βάργκα για το 1-0 (vid)
Η ΑΕΚ έκανε το 1-0 επί του Ολυμπιακού στο 59', από κεφαλιά του Βάργκα μετά από κόρνερ. Η επίθεση της Ένωσης ωστόσο, από την οποία προήλθε το κόρνερ και μετά το γκολ ξεκίνησε από οφσάιντ του Γκατσίνοβιτς.
Από μία στημένη φάση πήρε προβάδισμα η ΑΕΚ, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που διεξάγεται στην ΟΠΑΠ Αρένα, για την 19η αγωνιστική της Super League.
Στο 59′ συγκεκριμένα, ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ, ο Βάργκα, που μόλις είχε μπει στο ματς, πήρε την κεφαλιά και έκανε το 1-0 κόντρα στον Ολυμπιακό.
Να σημειώσουμε ωστόσο ότι πριν τη φάση του γκολ, η αντεπίθεση της ΑΕΚ ξεκινάει από οφσάιντ, το οποίο δεν υποδείχθηκε ούτε από τον βοηθό ούτε από το VAR, αφήνοντας το γκολ να μετρήσει.
Δείτε το βίντεο με το γκολ:
