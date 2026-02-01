ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το γκολ του Βάργκα για το 1-0 (vid)

Από μία στημένη φάση πήρε προβάδισμα η ΑΕΚ, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που διεξάγεται στην ΟΠΑΠ Αρένα, για την 19η αγωνιστική της Super League.

Στο 59′ συγκεκριμένα, ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ, ο Βάργκα, που μόλις είχε μπει στο ματς, πήρε την κεφαλιά και έκανε το 1-0 κόντρα στον Ολυμπιακό.

Να σημειώσουμε ωστόσο ότι πριν τη φάση του γκολ, η αντεπίθεση της ΑΕΚ ξεκινάει από οφσάιντ, το οποίο δεν υποδείχθηκε ούτε από τον βοηθό ούτε από το VAR, αφήνοντας το γκολ να μετρήσει.

Δείτε το βίντεο με το γκολ: