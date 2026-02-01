ΑΕΚ – Ολυμπακός: Καλή στιγμή για την «Ένωση» με τον Ζίνι (vid)
Ο Ζίνι βρέθηκε σε καλή θέση, ύστερα από κόρνερ, αλλά το σουτ του πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Τζολάκη.
ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής στης Superleague.
H Ένωση είχε μια καλή στιγμή να ανοίξει το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό της συνάντησης, με πρωταγωνιστή τον Ζίνι, ο οποίος όμως δεν έκανε καλό τελείωμα.
Συγκεκριμένα, μετά από κόρνερ του Γκατσίνοβιτς, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να χτυπά στον Μπιανκόν και να στρώνεται στον επιθετικό της ΑΕΚ, εκείνος όμως σούταρε ψηλά και δεν ανησύχησε τον Τζολάκη.
Δείτε το βίντεο:
