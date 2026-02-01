ΑΕΚ – Ολυμπακός: Καλή στιγμή για την «Ένωση» με τον Ζίνι (vid)

ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής στης Superleague.

H Ένωση είχε μια καλή στιγμή να ανοίξει το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό της συνάντησης, με πρωταγωνιστή τον Ζίνι, ο οποίος όμως δεν έκανε καλό τελείωμα.

Συγκεκριμένα, μετά από κόρνερ του Γκατσίνοβιτς, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να χτυπά στον Μπιανκόν και να στρώνεται στον επιθετικό της ΑΕΚ, εκείνος όμως σούταρε ψηλά και δεν ανησύχησε τον Τζολάκη.

Δείτε το βίντεο: