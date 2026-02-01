Χοντρό λάθος στη Νέα Φιλαδέλφεια
Γιατί δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ της ΑΕΚ
Μεγάλο λάθος έγινε στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός, συγκεκριμένα πριν από τη φάση του 1-0 υπέρ των γηπεδούχων με γκολ του Βάργκα στο 59’. Η επίθεση της ΑΕΚ από την οποία προήλθε το κόρνερ και μετά το γκολ ξεκίνησε από οφσάιντ του Γκατσίνοβιτς.
Κακώς, ο πρώτος βοηθός του Ολλανδού Μακέλι, ο Στέεγκστρα δεν υπέδειξε την παράβαση για να σταματήσει η επίθεση. Όπως βλέπετε και στη φωτογραφία ο Γκατσίνοβιτς είναι εκτεθειμένος, άρα έπρεπε να σταματήσει η επίθεση της ΑΕΚ. Έχουμε αλλοίωση στον αγώνα ΑΕΚ-Ολυμπιακός.
Χώρια που ο Μακέλι έχει δείξει κίτρινες (= 4) μόνο σε παίκτες του Ολυμπιακού και καμία σε παίκτη της ΑΕΚ, στους οποίους χαρίστηκε.
Χοντρό λάθος στη Νέα Φιλαδέλφεια
