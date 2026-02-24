sports betsson
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
ΔΕΑΒ: Δύο χρόνια εκτός γηπέδων στους οπαδούς της ΑΕΚ που πέταξαν ομπρέλα στο ματς με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24 Φεβρουαρίου 2026, 17:50

ΔΕΑΒ: Δύο χρόνια εκτός γηπέδων στους οπαδούς της ΑΕΚ που πέταξαν ομπρέλα στο ματς με τον Ολυμπιακό

Βαριά τιμωρία, συγκεκριμένα δυο χρόνια εκτός γηπέδων και απο 5.000 ευρώ πρόστιμο στους δύο ταυτοποιημένους οπαδούς της ΑΕΚ που έριξαν ομπρέλα στο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας τους με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Πολύ ακριβά θα πληρώσουν την απερισκεψία τους οι δύο ταυτοποιημένοι οπαδοί της ΑΕΚ που πέταξαν ομπρέλα στον αγωνιστικό χώρο, στο φινάλε του πρόσφατου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΔΕΑΒ παρενέβη και τους τιμώρησε καιθώς ανακοίνωσε τον αποκλεισμό τους για δύο χρόνια από τα γήπεδα αλλά και πρόστιμο 5.000 ευρώ στον καθένα.

Όσα αναφέρει η ΔΕΑΒ:

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) τις σχετικές Εκθέσεις των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών,

β) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικής εγκατάστασης

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι στις 01/02/2026, στην αθλητική εγκατάσταση ALLWYN ARENA, στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, με τη λήξη του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, για τη SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026, δύο ταυτοποιημένοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, από τη θύρα 33 της ως άνω αθλητικής εγκατάστασης, εκτόξευσαν εναντίον των ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας μία σπαστή ομπρέλα βροχής,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 14/2026 Απόφασή της:

i) διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) εις έκαστον εξ αυτών,

ii) διοικητική κύρωση της απαγόρευσης εισόδου τους ως θεατών, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε αθλήματος ή κλάδου άθλησης και οποιασδήποτε διοργάνωσης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

2. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,

β) το Φύλλο αγώνα και την Έκθεση της Παρατηρήτριας της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι στις 18/02/2026, στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Ζωφριάς στα Άνω Λιόσια Αττικής, μετά τη λήξη του αγώνα ΕΣΚΔ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΙΩΝΙΑ» – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο, για την Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, φορώντας χειρουργικές μάσκες και ευρισκόμενοι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο της ομάδας τους, προέβησαν στην αφή και καύση δέκα έως δεκαπέντε καπνογόνων, τα οποία αφού έσβησαν τα απέρριψαν στα πόδια τους εντός της κερκίδας,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 8/2026 Πράξη της, σε βάρος της ομάδας καλαθοσφαίρισης γυναικών του αθλητικού σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

3. Καλεί σε ακρόαση, στις 26/02/2026, τα αθλητικά σωματεία ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ και ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ, καθώς και τρία ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, το οποίο φέρεται ότι έλαβε χώρα στις 16/02/2026, στο Κλειστό Γυμναστήριο Ιαλυσού, στον αγώνα καλαθοσφαίρισης ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ – ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ, του εφηβικού πρωταθλήματος της Τοπικής Επιτροπής ΕΟΚ Δωδεκανήσου, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Τράπεζες
Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Αθλητική Ροή
Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

Χιουμοριστικό στιγμιότυπο χάρισε ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό της Παρί με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League, κάνοντας τους δημοσιογράφους να ξεκαρδιστούν.

Σύνταξη
Champions League 24.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…

Στην απονομή των σημάτων στους διεθνείς διαιτητές, ο πρόεδρος της ΕΠΟ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προτείνει Έλληνες διαιτητές και στα ματς της Super League, όμως πρέπει να συμφωνήσουν οι ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα
Ελλάδα 24.02.26

Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα

Με αφετηρία τα Προπύλαια οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος κατακλύζοντας προηγουμένως την οδό Σταδίου με σημαίες της χώρας τους.

Σύνταξη
London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία
30 χρόνια πορείας 24.02.26

London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία

Το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, ο Αντώνης Ρέμος «έστησε» το πιο ωραίο πάρτι στο Λονδίνο, καθώς χάρισε μια μοναδική μουσική εμπειρία σε όσους βρέθηκαν στο κατάμεστο London Palladium.

Σύνταξη
Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του
Προδημοσίευση interview 24.02.26

Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του

Σαφή και ξεκάθαρη θέση στηλιτεύοντας τη στάση του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παίρνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, χωρίς βεβαίως να δικαιολογεί όσους εμπόδισαν την είσοδο του υπουργού.

Σύνταξη
Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;
The Good Life 24.02.26

Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν αποτελεί μόνο νομική εξέλιξη αλλά κρίση brand για τη βρετανική μοναρχία, που καλείται να προστατεύσει την εμπιστοσύνη και τη θεσμική της νομιμοποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Κόσμος 24.02.26

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
4 χρόνια πολέμου 24.02.26

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία απορρίπτουν ως παράλογους τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι το Κίεβο σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την ώρα που ο Μεντβέντεφ πλειοδοτεί σε απειλές.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θέλω να πάρω ένα τρόπαιο με τον Άρη Betsson – Το σχόλιο του Γιάννη που με πλήγωσε και με άλλαξε» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 24.02.26

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να πάρω ένα τρόπαιο με τον Άρη Betsson – Το σχόλιο του Γιάννη που με πλήγωσε και με άλλαξε» (vid)

Μια συζήτηση που αποτυπώνει τη διαδρομή, τη νοοτροπία και τα κίνητρα του Κώστα Αντετοκούνμπο στη νέα σελίδα της καριέρας του με τον Άρη Betsson, αλλά και τη σημασία της οικογένειάς του

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό μέτωπο σύστασης προκαταρκτικής για Βορίδη-Αυγενάκη – Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 24.02.26 Upd: 19:10

Κοινό μέτωπο σύστασης προκαταρκτικής για Βορίδη-Αυγενάκη - Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία

Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα πορίσματα του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και αυτού που εξέδωσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ. «Απαλλακτικό» το πόρισμα της ΝΔ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη

Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέδειξε ότι «δεν αποτέλεσε εργαλείο αναζήτησης της αλήθειας, αλλά μέρος μιας συνειδητής και οργανωμένης μεθόδευσης της Νέας Δημοκρατίας για την αποτροπή του ελέγχου των πρώην υπουργών της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και τη συγκάλυψη της υπόθεσης», σημειώνει στο πόρισμά του, το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό

«Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή ώστε να έχουμε ισχυρούς θεσμούς», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απαλλακτικό» το πόρισμα της ΝΔ για Βορίδη – Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

«Απαλλακτικό» το πόρισμα της ΝΔ για Βορίδη – Αυγενάκη

Στο πόρισμα του κυβερνώντος κόμματος (ΟΠΕΚΕΠΕ) για τον μεν Μάκη Βορίδη υποστηρίζεται ότι «αποδείχθηκε ότι ουδέποτε παρενέβη στη διεξαγωγή των ελέγχων, ούτε επεδίωξε να αναμειχθεί με ελέγχους ή αποδεσμεύσεις συγκεκριμένων ΑΦΜ». Για τον δε Λευτέρη Αυγενάκη σημειώνεται ότι «δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί αδίκημα συνέργειας ή/και ηθικής αυτουργίας σε απιστία».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για αποστολή κλήσεων και σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος αγροτών που συμμετείχαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, με την κατηγορία της «παρακώλυσης συγκοινωνιών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
