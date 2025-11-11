‘Ερχεται κλήση της ΔΕΑΒ για τιμωρία έδρας του Παναθηναϊκού

Η ανακοίνωση των κλήσεων σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Δικαιοδοτικό Οργανο της Super League, για την Τετάρτη 12/11, δείχνει ότι τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό είναι σκούρα. Δεν φαίνεται να γλιτώνει τη νέα τιμωρία της έδρας του, με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, καθώς από το κατηγορητήριο του αθλητικού δικαστή της διοργανώτριας προκύπτει ρίψη αντικειμένων στο ματς Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1, για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Αρα, θα ακολουθήσει και κλήση της ΔΕΑΒ για τιμωρία έδρας του Παναθηναϊκού.

Με βάση το κατηγορητήριο του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου της Super League, μεταξύ άλλων, ο Παναθηναϊκός κλήθηκε σε απολογία και με βάση το άρθρο 3 περ. Ι α’, ε’ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, το οποίο αναφέρεται σε ρίψεις αντικειμένων.

Αναλυτικά:

«3. Ρίψεις αντικειμένων

Aπαγορεύεται αυστηρά η ρίψη πάσης φύσεως αντικειμένου στον κυρίως χώρο του γηπέδου ή των αποδυτηρίων ή από μία κερκίδα σε άλλη ή εκτός του γηπέδου, ιδιαίτερα πυρσού, φωτοβολίδας, κροτίδας, βεγγαλικού, πυροτεχνημάτος, καπνογόνου και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού, πριν την έναρξη, κατά την διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα. Εάν παρά την απαγόρευση συμβεί οποιαδήποτε ρίψη, επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

Ι. Εάν τα αντικείμενο ανήκει σε αυτά που κατά την κοινή πείρα δεν ήταν πρόσφορο, κατά κανόνα (δηλαδή εκτός πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, καπνογόνων και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού), να προκαλέσει σωματική βλάβη προσώπου, νόμιμα ευρισκομένου στον αγωνιστικό χώρο:

α) Εφόσον η ρίψη δεν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή ή την προσωρινή αναστολή έναρξης του αγώνα εκ μέρους του διαιτητή, τιμωρείται με χρηματική ποινή από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ».

Αντικείμενα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έπεσαν προς το τέλος του αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1, όταν ο Μλαντένοβιτς αρπάχτηκε με τον Μπιάνκο και απειλήθηκε γενική σύρραξη. Αν ο Παναθηναϊκός τιμωρηθεί από την ΔΕΑΒ, κάτι που αναμένεται, θα εκτίσει στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του που είναι με την ΑΕΚ, στις 30/11. Ο Παναθηναϊκός είναι υπότροπος, όμως έχει καταργηθεί ο διπλασιασμός της ποινής.

Στο μεταξύ, η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Παναθηναϊκό διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για «βίαιη καταστροφή σαράντα (40) περίπου πλαστικών καθισμάτων» στο ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και τον ΠΑΟΚ με 10.000 ευρώ για «βίαιη καταστροφή τριάντα εννέα (39) πλαστικών καθισμάτων» στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.