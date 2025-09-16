Ο δικαστής έδειξε ότι η ΔΕΑΒ κλείνει την Λεωφόρο

Σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Οργανο της Super League κλήθηκε ο Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον αγώνα με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό. Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα λογοδοτήσει την Παρασκευή (19/9) επειδή οι οπαδοί του πέταξαν καθίσματα μετά τη λήξη του αγώνα. Μπορεί από τον δικαστή της Super League να κινδυνεύει με πρόστιμο, όμως η συγκεκριμένη κλήση σε απολογία επιβεβαιώνει ότι από την ΔΕΑΒ κινδυνεύει με τιμωρία της έδρας του.

Η ΔΕΑΒ θα κινηθεί την Τετάρτη (17/9). Τα ενδεχόμενα είναι δυο: 1) Η ΔΕΑΒ να ανακοινώσει ποινή έδρας την Τετάρτη (17/9), 2) Να καλέσει τον Παναθηναϊκό σε ακρόαση και θα ακολουθήσει τιμωρία. Πάντως, ο κίνδυνος της τιμωρίας έδρας προβλέπεται για ρίψεις αντικειμένων και δεν υπάρχουν νομικά «παράθυρα».

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, είτε η ποινή της ΔΕΑΒ ανακοινωθεί την Τετάρτη (17/9) είτε την Παρασκευή (19/9) ο Παναθηναϊκός δεν αναμένεται να εκτίσει στον αγώνα της Κυριακής (21/9) με τον Ολυμπιακό. Το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του είναι στις 5/10 για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά τι προβλέπει ο νόμος σχετικά με την διαδικασία:

«7. Εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης, με πράξη της Δ.Ε.Α.Β. διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του παρόντος, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Η πράξη της Δ.Ε.Α.Β. μπορεί να στηριχθεί, ιδίως, α) στο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο τίθεται στη διάθεση της Δ.Ε.Α.Β. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας του άρθρου 41 Ε του ν. 2725/1999 (Α’ 121) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και τρόπο, β) στο φύλλο αγώνα της αθλητικής συνάντησης, γ) στην έκθεση της αστυνομικής αρχής, δ) στις εκθέσεις των παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β. και της κατά περίπτωση διοργανώτριας αρχής. Η αρμόδια για την τήρηση της τάξης σε συγκεκριμένη αθλητική συνάντηση αστυνομική αρχή και οι παρατηρητές της Δ.Ε.Α.Β. και της κατά περίπτωση διοργανώτριας αρχής υποχρεούνται να αποστείλουν την έκθεσή τους στη Δ.Ε.Α.Β. εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την τέλεση της συνάντησης. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούται και η κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή να αποστείλει στη Δ.Ε.Α.Β. τα φύλλα αγώνων και τις εκθέσεις των παρατηρητών της».

Το άρθρο του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, με βάση το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός κλήθηκε ρίψεις αντικειμένων, άρα θα ακολουθήσει τιμωρία έδρας από τη ΔΕΑΒ:

«ΙΙ. Εάν υπήρξε ρίψη αντικειμένου το οποίο κατά την κοινή πείρα ήταν πρόσφορο, κατά κανόνα, και ιδίως πυρσού, φωτοβολίδας, κροτίδας, βεγγαλικού, πυροτεχνημάτος, καπνογόνου και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού, να προκαλέσουν σωματική βλάβη προσώπου, νόμιμα ευρισκομένου στον αγωνιστικό χώρο:

α) Εφόσον δεν προκλήθηκε βλάβη και η ρίψη δεν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή ή την προσωρινή αναστολή έναρξης του αγώνα εκ μέρους του διαιτητή τιμωρείται με χρηματική ποινή από πέντε (5.000,00) έως εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ».