Ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκει προπονητή, προχωρά προσωρινά με Κόντη
Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν ακούν θετικές απαντήσεις στις επαφές με ξένους προπονητές και ο Χρήστος Κόντης ετοιμάζεται να αναλάβει την ευθύνη ως υπηρεσιακός.
Μόνο εύκολη δεν πρόκειται να είναι η αντικατάσταση του Ρουί Βιτόρια… Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είχαν προχωρήσει σε προεργασία στη διάρκεια της δεκαπενθήμερης διακοπής του πρωταθλήματος, όμως αποδεικνύεται πως δεν ήταν έτοιμοι για την άμεση απομάκρυνση του 55χρονου Πορτογάλου.
Οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού είχαν έναν πρώτο κύκλο επαφών με ξένους προπονητές, όμως δεν άκουσαν θετικές απαντήσεις. Κάποιοι αρνήθηκαν εξαρχής την ιδέα να δουλέψουν στην Ελλάδα και άλλοι ζήτησαν χρόνο, είτε γιατί περιμένουν προτάσεις, είτε για να σταθμίσουν τα δεδομένα.
Ωστόσο, στην παρούσα φάση , η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου και προσπαθεί να κλείσει τον αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια το συντομότερο δυνατό.
Το βέβαιο είναι πως με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, μοιάζει απίθανο ο Παναθηναϊκός να έχει κανονικό προπονητή την Κυριακή στον πάγκο του εναντίον του Ολυμπιακού. Οπότε, τους «πράσινους» στο «Απόστολος Νικολαΐδης» θα καθοδηγήσει ένας υπηρεσιακός τεχνικός.
Στο «In» γράψαμε για την προσέγγιση των συνεργατών του Γιάννη Αλαφούζου στον Χρήστο Κόντη, προκειμένου αυτός να επιστρέψει για τρίτη φορά στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Μία ως πρώτος βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και άλλη μία ως προσωρινός στα τέλη της σεζόν 2023-2024, που συνοδεύτηκε με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Χρήστος Κόντης προσανατολίζεται να απαντήσει «ναι» και ίσως να καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού στον αγώνα Κυπέλλου με την Καλλιθέα την Τετάρτη.
