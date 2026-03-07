ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0: Δύσκολη νίκη με Μουκουντί η «Ένωση» (vid)

Μπορεί να τα… χρειάστηκε αλλά εν τέλει η ΑΕΚ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της ΑΕΛ Novibet στην «Allwyn Arena», επικρατώντας με 1-0 στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League. Έτσι η Ένωση ανέβηκε στους 56 βαθμούς και θα περιμένει το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν έδειξαν καλό πρόσωπο, όμως είχαν την τύχη να προηγηθούν πολύ νωρίς με τον Μουκουντί, ύστερα από μια κόντρα στην περιοχή, ενώ στο δεύτερο μέρος αστόχησαν σε πέναλτι με τον Γιόβιτς να μην μπορεί να νικήσει τον Αναγνωστόπουλο. Έτσι οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να φτάσουν στο θετικό αποτέλεσμα, σε ένα όχι τόσο εύκολο απόγευμα.

Απείλησε με τον Γιόβιτς, σκόραρε με τον Μουκουντί

Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη στο 3′ με τον Μαρίν να βρίσκει στον Γιόβιτς που έκανε το συρτό σουτ και ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε. Στο 5′ όμως η Ένωση ευτύχισε να προηγηθεί με δράστη τον Μουκουντί που έκανε το 1-0. Ο Μαρίν έκανε τη σέντρα, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά, και στην επαναφορά με προβολή ο Καμερουνέζος στόπερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ισορρόπησε η ΑΕΛ Novibet και ο ρυθμός… πάγωσε

H ΑΕΛ Novibet μπόρεσε να ισορροπήσει μετά το πρώτο τέταρτο, έχοντας δύο μακρινά σουτ με τον Ατανάσοφ στο 19′ και το 20′. Στην πρώτη περίπτωση ο Στρακόσα απέκρουσε, ενώ στη δεύτερη η μπάλα έφυγε άουτ. Στη συνέχεια οι διακοπές ήταν αρκετές, με αποτέλεσμα να χαθεί ο όποιος ρυθμός υπήρχε.

Καλή στιγμή με τον Γιόβιτς για την ΑΕΚ, πήρε πίσω πέναλτι ο Πολυχρόνης

Στο τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου, η Ένωση ανέβασε ταχύτητα και απείλησε με τον Γιόβιτς στο 40′. Ο Βάργκα βρήκε τον Σέρβο, που σούταρε όντας υπό πίεση με τον Αναγνωστόπουλο να τον σταματά. Στο 45’+2′ ένα σουτ του Πενράις, μπλόκαρε ο Έλληνας τερματοφύλακας.

Ένα λεπτό μετά ο διαιτητής Πολυχρόνης υπέδειξε πέναλτι σε πτώση του Ελίασον στην περιοχή. Μετά από εξέταση του VAR, ο Ευαγγέλου κάλεσε τον διαιτητή να το δει και έτσι η αρχική απόφαση πάρθηκε πίσω με τον Σουηδό μάλιστα να αντικρίζει την κίτρινη κάρτα για θέατρο. Έτσι το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 1-0 για την ΑΕΚ.

Απείλησε ο Βάργκα, χαμένο πέναλτι για τον Γιόβιτς

Η ΑΕΚ μπήκε δυναμικά στο δεύτερο 45λεπτό με τον Βάργκα να απειλεί με δύο κεφαλιές στο 50′ και το 53′, στη δεύτερη μάλιστα ο Αναγνωστόπουλος απομάκρυνε. Ένα λεπτό μετά η Ένωση κέρδισε πέναλτι σε πτώση του Κοϊτά, με το Γιόβιτς να αναλαμβάνει την ευθύνη. Ο Σέρβος όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα, κρατώντας το 1-0.

Συνέχιζε από… αέρος η ΑΕΚ, πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΛ Novibet

Οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να δοκιμάζουν με σέντρες να βρουν τους Γιόβιτς και Βάργκα. Στο 60′ η κεφαλιά του πρώτου σταμάτησε στον Αναγνωστόπουλο, ενώ του δεύτερου (65′) πέρασε άουτ. Οι Θεσσαλοί είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή στον αγώνα στο 72΄. Ο Σαγκάλ έφυγε στην αντεπίθεση, βρήκε τον Μασόν, εκείνος έκανε το γύρισμα, ο Μουκουντί δεν απομάκρυνε καλά με την μπάλα να φτάνει στον Σαγκάλ που σούταρε λίγο άουτ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ

Το γρήγορο γκολ του Μουκουντί που έδωσε από νωρίς τα ηνία στην ΑΕΚ, η οποία εν τέλει έφτασε στη νίκη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Η εμφάνιση του Αναγνωστόπουλου, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να επεμβαίνει τις λίγες φορές που χρειάστηκε, ενώ στο γκολ ήταν ουσιαστικά εξουδετερωμένος.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

Ο Λούκα Γιόβιτς δεν ήταν απαραίτητα κακός, όμως το παιχνίδι δεν το πήγε από το πρώτο λεπτό, μην μπορώντας να βρει στόχο, ενώ ήταν και εκείνος που αστόχησε στο πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Ο Φώτης Πολυχρόνης πήρε μια τραγική απόφαση στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων δίνοντας πέναλτι σε θέατρο του Ελίασον, με το VAR ωστόσο να τον καλεί και να σώζει την κατάσταση. Στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε ένα ακόμα πέναλτι σε πτώση του Κοϊτά στην περιοχή, με τον Γιόβιτς να αστοχεί.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Ο Ευαγγέλου κάλεσε τον διαιτητή στη φάση του πρώτου πέναλτι για να αλλάξει εν τέλει η απόφαση, ενώ στο δεύτερο πέναλτι φάνηκε να συμφωνεί με την απόφαση του Πολυχρόνη.

ΣΚΟΡΕΡ

5′ Μουκουντί

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Κοϊτά (67′ Περέιρα), Πινέδα (67′ Μάνταλος), Μαρίν, Ελίασον (79′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα, Γιόβιτς (84′ Ζίνι)

ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς (70′ Χατζηστραβός), Μασόν, Πέρες (57′ Μούργος), Ναόρ (58′ Σουρλής), Ατανάσοφν, Όλαφσον, Τούπτα (80′ Γκαράτε), Κακουτά (57′ Σαγκάλ)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

Στις 15/3 η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από τον Ατρόμητο, ενώ η ΑΕΛ Novibet θα κοντραριστεί με τον Αστέρα Τρίπολης στις 14/3.