Με Ελίασον η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet
Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet (7/3, 18:00) στην Allwyn Arena.
H AEK φιλοξενεί στην Allwyn Arena την ΑΕΛ Novibet (7/3, 18:00), για την 24η αγωνιστική της Superleague, με την Ένωση να κάνει γνωστή πριν από λίγο την ενδεκάδα της αναμέτρησης.
Ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέγει διάταξη 4-4-2, με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις στην τετράδα της άμυνας και τους Πινέδα, Μαρίν στον άξονα Κοϊτά, Ελίασον στα «φτερά» και οι Βάργκα, Γιόβιτς στην «κιτρινόμαυρη» επίθεση.
Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα, Γιόβιτς.
Η ανάρτηση της ΑΕΚ
𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 ⚫🟡#AEKFC #slgr pic.twitter.com/eOaEHvSZSk
— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) March 7, 2026
