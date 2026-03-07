Το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ που πήρε σωστά πίσω το VAR (vid)
Ο διαιτητής Πολυχρόνης έδωσε εύκολα πέναλτι σε πτώση του Ελίασον στην περιοχή, όμως παρενέβη σωστά το VAR και πήρε πίσω τη φάση για θέατρο του εξτρέμ της Ένωσης.
Η ΑΕΚ μπορεί να προηγείται με 1-0 της ΑΕΛ Novibet από το 5ο λεπτό με το γκολ του Μουκουντί, όμως ο Νίκλας Ελίασον πήγε στο φινάλε του πρώτου μέρους να «ξεγελάσει» τον ρέφερι της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα, ο εξτρέμ της Ένωσης μετά από κάθετη του Λάζαρου Ρότα, έπεσε στην περιοχή ζητώντας πέναλτι, με τον διαιτητή Πολυχρόνη να δείχνει την άσπρη βούλα.
Σε μια ξεκάθαρη πτώση χωρίς να τον αγγίζει ο τερματοφύλακας των «βυσσινι», Αναγνωστόπουλος, ο Έλληνας ρέφερι έδειξε εύκολα πέναλτι, όμως το VAR και ο Ευαγγέλου τον κάλεσαν για να κάνει on field review.
Αποτέλεσμα ήταν να πάρει πίσω το πέναλτι και όχι μόνο αυτό, αλλά να δείξει και κίτρινη κάρτα στον Ελίασον για θέατρο.
Δείτε το θέατρο του Ελίασον στο ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet:
