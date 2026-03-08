Αστέρας Aktor – Πανσερραϊκός 0-1: «Διπλό»-ανάσα για τα Λιοντάρια στην Τρίπολη

Ένα τεράστιο «διπλό» και μια ακόμη μεγαλύτερη βαθμολογική ανάσα πήρε ο ουραγός της βαθμολογίας Πανσερραϊκός, ο οποίος νίκησε 1-0 τον προτελευταίο Αστέρα Aktor στο «Θ. Κολοκοτρώνης», για την 24η αγωνιστική της Super League. Αυτό ήταν και η πρώτη του εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα.

Με τη νίκη τους αυτή, τα «Λιοντάρια» μείωσαν στον 1 βαθμό την απόσταση από τους Αρκάδες (σ.σ. 15 έναντι 16), δίνοντας έτσι… νόημα στα πλέι-άουτ του πρωταθλήματος, όπου οι δύο ομάδες που είναι και τα φαβορί για τον υποβιβασμό, θα λύσουν πλέον τους λογαριασμούς τους. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση το πέτυχε ο Αντρέι Ιβάν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και μάλιστα ήταν άκρως εντυπωσιακό! Με παίκτη λιγότερο από το 28′ ο Αστέρας, λόγω αποβολής του Γιαμπλόνσκι με απευθείας κόκκινη.

Για τον Αστέρα, στο ντεμπούτο του Γιώργου Αντωνόπουλου στον πάγκο του μετά την αποχώρηση του Μίλαν Ράσταβατς, δεν άλλαξε κάτι σε αγωνιστικό επίπεδο σε σχέση με το τελευταίο διάστημα, πέρα από τη διάθεση των γηπεδούχων. Υπέστη την 9η ήττα του στις 10 τελευταίες αγωνιστικές, ενώ έχει πια μόλις 1 νίκη σε 11 ματς στο πρωτάθλημα, αποτελέσματα που τον έχουν φέρει σε αυτή τη δεινή θέση. Αντιθέτως, ο Πανσερραϊκός, παρότι βρίσκεται ένα βαθμό πίσω, στην τελευταία θέση, δείχνει ότι βρίσκεται σε καλό φεγγάρι αυτή την εποχή και θα παλέψει για την παραμονή του. Μετράει πλέον, δύο νίκες (Βόλο, Αστέρα) μία ισοπαλία (Ατρόμητο) και μία ήττα από τον Ολυμπιακό, στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια.

Δείτε τα highlights

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο 5ο λεπτό ο Πανσερραϊκός είχε την πρώτη φάση στο ματς, όταν μετά από γύρισμα του Λύρατζη από δεξιά, ο Δοϊρανλής αμαρκάριστος σούταρε πολύ άστοχα. Επόμενη φάση ήταν αυτή του 21′ για τον Αστέρα, όταν η κεφαλιά του Μακέντα πέρασε λίγο άουτ μετά από κόρνερ του Καλτσά. Ένα λεπτό αργότερα οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με σουτ του Λύρατζη πάνω στον Χατζηεμμανουήλ.

Στο 25′ ο Μακέντα είχε μια ακόμη καλή στιγμή με πλασέ λίγο άουτ και στο 28′ ήρθε η φάση που άλλαξε τη ροή του αγώνα. Ο Εβγκένι Γιαμπλόνσκι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για πάτημα στον Κάλινιν και άφησε τον Αστέρα με 10 παίκτες, δίνοντας στον Πανσερραϊκό την ευκαιρία να κυριαρχήσει στη συνέχεια…

Στο φινάλε του ημιχρόνου μάλιστα, οι Σερραίοι βρήκαν και το γκολ που έψαχναν. Σε μια γρήγορη αντεπίθεση στις καθυστερήσεις, ο Ιβάν έκανε ατομική ενεργεια, έπαιξε το 1-2 με τον Τσαούση και με υπέροχο πλασέ εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα στο «Γ» της εστίας για το 0-1.

Ελάχιστα πράγματα άλλαξαν στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Πανσερραϊκό να ελέγχει εύκολα το ματς, ρίχνοντας και τον ρυθμό συνολικά. Στο 54′ ο Ιβάν είχε κεφαλιά δοκάρι και άουτ και στο 70′ ο Αστέρας είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του, όταν ο Εμμανουηλίδης έκανε ατομική προσπάθεια από δεξιά και γύρισμα, ο Τιναλίνι βρήκε ελάχιστα τη μπάλα και στέρησε έτσι το γκολ στον Οκό, ο οποίος ήταν μόνος στο δεύτερο δοκάρι. Καλή στιγμή και το σουτ του Οκό στο 79′ για τους γηπεδούχους, όμως ο Πανσερραϊκός διατήρησε τον έλεγχο και πήρε μια σπουδαία νίκη.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Asteras AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Πομόνης (57’ Σιλά), Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ (77’ Σιμόνι), Άλχο (57’ Αλμύρας), Αλάγκμπε, Γιαμπλόνσκι, Καλτσάς (67’ Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο, Κετού (67’ Οκό), Μακέντα.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Κάλινιν, Ντε Μάρκο (46’ Γκελασβίλι), Φέλτες, Λύρατζης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Ριέρα (69’ Μπρουκς), Τσαούσης, Τεϊσέιρα (90’+2’ Καρέλης), Ίβαν (79’ Σοφιανός).

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατ. Αττικής), Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων)

Τέταρτος: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

AVAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)