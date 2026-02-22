Πανσερραϊκός-Βόλος 2-1: Τρίτη νίκη των γηπεδούχων, συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση των Θεσσαλών

Μήνυμα ότι θα παλέψει για τη σωτηρία του έστειλε ο Πανσερραϊκός καθώς νίκησε 2-1 τον Βόλο και πέτυχε την τρίτη του φετινή νίκη, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι γηπεδούχοι, που προέρχονταν από ισοπαλία στο Περιστέρι, είχαν και δοκάρι στο 40’, ενώ πρωταγωνιστής ήταν ο Ριέρα που πέτυχε γκολ και είχε ασίστ. Επίσης, σε καλή μέρα βρέθηκε και ο Μπεν Σαλάμ, ο οποίος σκόραρε το δεύτερο γκολ.

Μπορεί ο Βόλος να είχε την υπεροχή (71 %) στο ματς των Σερρών, όμως ήταν ανούσια. Οι Θεσσαλοί έμειναν χωρίς νίκη για έβδομη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Ο Βόλος είναι στην 7η θέση με 26 βαθμούς και ο Πανσερραϊκός παρέμεινε τελευταίος με 12 βαθμούς, πάνω του είναι ο Αστέρας (13ος) με 16.

Κόντρα στη ροή του αγώνα

Ο Βόλος μπήκε άνετος στο γήπεδο, έκανε και φάσεις για να απειλήσει τον Πανσερραϊκό (με τον Τζόκα στο 9’ και τον Ουρτάδο στο 16’), όμως οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν κόντρα στη ροή του αγώνα και μάλιστα στην πρώτη τους ευκαιρία. Το γκολ (1-0) πέτυχε ο Ριέρα με σουτ στην κίνηση, μετά από ασίστ του Τεσέιρα. Η χαρά των γηπεδούχων δεν κράτησε πολύ καθώς ο Βόλος ισοφάρισε (1-1) στο 30’ με τον Τζόκα, μετά από εκπληκτική μακρινή μπαλιά του Μπουζούκη που τον έβγαλε στον κενό χώρο.

Μετά το 1-1, ο Βόλος είχε την υπεροχή αλλά ο Πανσερραϊκός είχε επικίνδυνες αντεπιθέσεις. Οι γηπεδούχοι ήταν άτυχοι στο 40’ καθώς ο Τσαούσης με σουτ σημάδεψε το αριστερό κάθετο δοκάρι του Σιαμπάνη, μετά από πάσα του Μπεν Σαλάμ.

Ίδιο σκηνικό και στο β’

Ίδιο σκηνικό και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Και ο Πανσερραϊκός σκόραρε ξανά! Μετά από καταπληκτική πάσα του Ριέρα, ο Μπεν Σαλάμ με σουτ έκανε το 2-1 στο 55’. Πάντως, ο Βόλος άργησε να αντιδράσει και στο 73’ ο Κόμπα έχασε μεγάλη ευκαιρία, αστοχώντας (άουτ) από καλή θέση. Στο 89’ ο Τεσέιρα έχασε ευκαιρία για το 3-1 υπέρ του Πανσερραϊκού.

Απαράδεκτος ο ρέφερι. Στο 90+3’ ο Κατοίκος έδωσε πέναλτι υπέρ του Βόλου και το πήρε πίσω καθώς η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Λύρατζη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Αντριάν Ριέρα έκανε τη διαφορά. Προέρχεται από τον Ακρίτα Κύπρου και στην 5η συμμετοχή του πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Πανσερραϊκού.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Μια ακόμη χειμερινή μεταγραφή είχε συμβολή στην τρίτη φετινή νίκη του Πανσερραϊκού. Ο Μπεν Σαλάμ πέτυχε το 2-1. Κι αυτός σκόραρε πρώτη φορά, στο 5ο του ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ουρτάδο ήταν σε κακή μέρα. Δεν απείλησε ούτε μια φορά τον Πανσερραϊκό!

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Κατοίκος (Αθηνών) έκανε μεγάλο λάθος στο 90+3’. Αν και ήταν μπροστά στη φάση έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ του Βόλου που πήρε μέσω VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Παπαπέτρου (Αθηνών) παρενέβη για το ανύπαρκτο πέναλτι του Κατοίκου, καθώς η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Λύρατζη. Επίσης, έλεγξε το πρώτο γκολ του αγώνα και μέσω του ημιαυτόματου οφσάιντ προέκυψε ότι ο Κάργας κάλυπτε τον Ριέρα.

ΣΚΟΡΕΡ: 19΄Ριέρα, 55’ Μπεν Σαλάμ – 30’ Τζόκα

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Βόλνεϊ, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (61’ Καρέλης), Μπεν Σαλάμ (83’ Λιάσος), Ριέρα (89’ Γκελασβίλι), Τεϊσέιρα

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον (80’ Μακνί), Φορτούνα (46’ Αμπάντα), Γρόσδης (61’ Τσοκάνης), Μπουζούκης (71’ Κόμπα), Τζόκα, Γκονζάλες (61’ Λάμπρου), Χουάνπι, Ουρτάδο

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

1/3 Βόλος-ΑΕΚ (17:30)

1/3 Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός (16:00)