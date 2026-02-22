sports betsson
ΟΦΗ-Παναθηναϊκός 0-2: Με ιταλική υπογραφή το Τριφύλλι επέστρεψε στις νίκες
Ποδόσφαιρο 22 Φεβρουαρίου 2026, 18:04

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός 0-2: Με ιταλική υπογραφή το Τριφύλλι επέστρεψε στις νίκες

Με ασίστ και γκολ του Καλάμπρια, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 στο Ηράκλειο τον ΟΦΗ και νίκησε ξανά στη Stoiximan Super League. Ο Τεττέη άνοιξε το σκορ, αποβλήθηκε ο Νους στις καθυστερήσεις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
O Παναθηναϊκός είναι ακόμα ζωντανός για την είσοδο στην τετράδα της Stoiximan Super League! Με καλή εμφάνιση, τον σεληνιασμένο Τεττέη να σκορπά τρόμο στους αμυντικούς και με ουσιαστικό και μεστό τον Ντάβιντε Καλάμπρια, νίκησε 2-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Με εξαίρεση τον Τιάγκο Νους που ταλαιπώρησε τους «πράσινους» (αλλά στην τελευταία φάση συμπεριφέρθηκε ξανά επιπόλαια), οι υπόλοιποι γηπεδούχοι δεν είχαν καλή απόδοση και οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ είχαν τον έλεγχο και τις ευκαιρίες για να πάρουν πιο άνετα το νικηφόρο αποτέλεσμα.

Ο Ισπανός προπονητής είχε μεγάλη ανάγκη την επιτυχία σε ένα πολύ δύσκολο τάιμινγκ για τον ίδιο, αφού προσπαθήσει να πείσει πως χρειάζεται χρόνο για να βελτιώσει την ομάδα του. Όμως, η πραγματικότητα τον αναγκάζει να επιδείξει άμεσο έργο, διότι η πίεση των οπαδών είχε διογκωθεί στο μάξιμουμ.

Ο Χρήστος Κόντης ήθελε να μην ηττηθεί για τους δικούς του λόγους, αλλά δεν κατάφερε να μεταδώσει το κίνητρο στους ποδοσφαιριστές του. Το άδειο εξαιτίας της τιμωρίας Παγκρήτιο Στάδιο δεν βοήθησε στη δημιουργία ατμόσφαιρας, ενώ η σφοδρή βροχόπτωση από το 60′ και μετά, απλώς ξενέρωσε πιο πολύ το κλίμα. Στο τέλος της ημέρας, ο ΟΦΗ δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει την πέμπτη θέση εν όψει των Play Offs 5-8.

Με γκολάρα του Τεττέη και πέναλτι του Καλάμπρια

Ο Παναθηναϊκός ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη επίσκεψη του στην εστία του ΟΦΗ. Ο Καλάμπρια με μία εξαιρετική μεγάλη μπαλιά έβγαλε τετ-α-τετ τον Τεττέη και αυτός «έσκαψε» τη μπάλα πάνω από τον Χριστογεώργο και την έστειλε στα δίχτυα. Ο σκόρερ ανέλαβε ρόλου δημιουργού στο 14′ και πάσαρε στον Παντελίδη, όμως αυτός δεν τελείωσε καλά τη φάση και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Ο ΟΦΗ παραλίγο να ισοφαρίσει στο 16′, όταν ο Σαλσέδο πάσαρε στο πέναλτι στον Νους και αυτός σούταρε, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε σε κόρνερ. Ο Τεττέη με μία επέλαση στο 38′ γύρισε τη μπάλα στον Αντίνο, που μόνος στη μικρή περιοχή έχασε το κοντρόλ.  Ο ΟΦΗ απείλησε πάλι στο 41′, όταν ο Φούντας πρόλαβε την ασυνεννοησία των Ερνάντεθ και Λαφόν, αλλά ο Ιβοριανός τερματοφύλακας μπλόκαρε τη μπάλα.

Ο Τεττέη έφτιαξε νέα προσωπική φάση με την προσπάθεια του στο 59′ και πάσαρε στον Αντίνο, αλλά αυτός από πλεονεκτική θέση σούταρε ψηλά άουτ. Στο 66′ ο Σαλσέδο έτρεξε κάθετα με τη μπάλα και πάσαρε στον Νους, αυτός πέρασε τον Ερνάντεθ και σούταρε, αλλά ο Λαφόν στο «γάμα» του απέκρουσε. Η επόμενη ευκαιρία σημειώθηκε στο 71′, όταν ο Ζαρουρί μπήκε από αριστερά στην περιοχή και σούταρε, η μπάλα κόντραρε λίγο και κατέληξε κόρνερ.

Ακριβώς πριν ο διαιτητής Κατσικογιάννης σφυρίξει τη λήξη, ο Νους πάτησε τον Τσέριν στην περιοχή. Ο Ηπειρώτης ρέφερι δεν σφύριξε την παράβαση, έληξε το ματς και περίμενε το VAR να τον καλέσει. Κάτι που έκανε ο Ματσούκας μετά τον έλεγχο του μαρκαρίσματος και ειδοποίησε τον Κατσικογιάννη, ο οποίος τελικά υπέδειξε το πέναλτι και απέβαλλε τον Νους με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Καλάμπρια με ωραία εκτέλεση διαμόρφωσε το τελικό 0-2 σε νεκρό χρόνο.

Ο MVP: Ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Έδωσε μία εκπληκτική ασίστ στον Τεττέη για το 1-0, η τρίτη φετινή, ενώ σκόραρε με μία άψογη εκτέλεση πέναλτι, για δεύτερη φορά φέτος στο πρωτάθλημα. Ο Ιταλός δεξιός μπακ παρά την κόπωση, είναι ιδιαίτερα επιδραστικός για τον Παναθηναϊκό.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Τιάγκο Νους. Αγωνιστική ήταν ο πιο επικίνδυνος επιθετικός του ΟΦΗ και ο μόνος που άγχωσε τους «πράσινους» αμυντικούς, αλλά απέδειξε ξανά πως θολώνει η κρίση του και αποβλήθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση του αγώνα. Αλλιώς, ο τίτλος θα πήγαινε στον Σαντίνο Αντίνο για τις χαμένες ευκαιρίες του.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Η χαμένη ευκαιρία του Νους στο 66′. Εκεί ο ΟΦΗ έχασε μεγάλη ευκαιρία να απειλήσει και αν ισοφάριζε, είχε το μομέντουμ για να διεκδικήσει την ανατροπή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης του συνδέσμου Ηπείρου γενικά είχε μία καλή διαιτησία, προσπάθησε να μην σφυρίζει συχνά και να κρατήσει τον έλεγχο, όμως στο πάτημα του Νους στον Τσέριν αντί να υποδείξει το πέναλτι στην τελευταία φάση, σφύριξε λήξη και περίμενε τον έλεγχο του VAR. Είχε οπτικό πεδίο και έπρεπε να υποδείξει μόνος του την παράβαση.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Μιχάκης Ματσούκας του συνδέσμου Αιτωλοακαρνανίας χρειάστηκε να παρέμβει μόνο στο πάτημα του Νους στον Τσέριν για να καλέσει τον Κατσικογιάννη για ανασκόπηση.

ΣΚΟΡΕΡ: Τεττέη 6′, Καλάμπρια 95′

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (87′ Σενγκέλια), Ανδρούτσος, Αποστολάκης (64′ Μαρινάκης), Κανελλόπουλος, Αθανασίου, Φούντας (70′ Ισέκα), Νους, Σαλσέδο (87′ Θεοδοσουλάκης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Ερνάντεθ (72′ Κάτρης), Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Κοντούρης (72′ Τσέριν), Αντίνο (61′ Ταμπόρδα), Παντελίδης (61′ Ζαρουρί), Τεττέη (81′ Σφιντέρσκι).

World
Λαγκάρντ: Οι μεταβολές στους δασμούς ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

Λαγκάρντ: Οι μεταβολές στους δασμούς ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

