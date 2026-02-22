Παναθηναϊκός: Το πάρτι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου (pics)
Οι παίκτες και το επιτελείο του Παναθηναϊκού γιόρτασαν την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος σε μαγαζί της Κρήτης.
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του Ολυμπιακού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, κατακτώντας το πρώτο του τρόπαιο τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
Οι Πράσινοι έκαναν την απονομή και πανηγύρισαν στα «Δύο Αοράκια», ωστόσο η βραδιά τους δεν σταμάτησε εκεί, αφού επέλεξαν να συνεχίζουν τη διασκέδασή τους σε μαγαζί της Κρήτης.
Στο επίκεντρο του… γλεντιού ήταν ο Ματίας Λεσόρ μαζί με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ενώ δεν πήγαν… πίσω και ο Χρήστος Σερέλης με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.
Δείτε τις εικόνες από το πάρτι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
