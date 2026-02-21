Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0: Επέστρεψε στις νίκες και «πάτησε» στην κορυφή (vids)

Επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις για τον Ολυμπιακό που πάτησε -έστω και προσωρινά- ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Super League, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 2-0 τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη, σε ένα ματς που το τελικό σκορ δεν δείχνει όλη την «εικόνα» του.

Πολλές χαμένες ευκαιρίες για τους γηπεδούχους, με τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού να πραγματοποιεί σωρεία σωτήριων επεμβάσεων (σ.σ. 7 συνολικά), ενώ δοκάρι είχε ο Ταρέμι.

Το γκολ που ξεκλείδωσε το ματς για τους Πειραιώτες πέτυχε ο Λορέντσο Πιρόλα με κεφαλιά στο 37′ -το πρώτο του με τα «ερυθρόλευκα». Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε στο 89′ ο Γιουσούφ Γιαζίτζι. Πολύ καλή εμφάνιση από τους δύο συμμετέχοντας στο πρώτο γκολ, Πιρόλα και Τσικίνιο, ενώ θετικότατοι ήταν και οι Νασιμέντο και Αντρέ Λουίς.

Αργό τέμπο και μακρινά σουτ στο ξεκίνημα

Για αρκετή ώρα στο ξεκίνημα του αγώνα, δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο στο Καραϊσκάκη. Ο ρυθμός του αγώνα δεν ήταν καλός και ο Ολυμπιακός «ψαχνόταν» στον αγωνιστικό χώρο, με τους «ερυθρόλευκους» να προσπαθούν -λογικά- να προσαρμοστούν και στις πολλές αλλαγές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο αρχικό σχήμα.

Ο Παναιτωλικός, από την πλευρά του, αρχικά δεν έδειξε διάθεση να κλειστεί στην άμυνα, ωστόσο αυτό άρχισε να συμβαίνει όσο κυλούσαν τα λεπτά και ο Ολυμπιακός βελτίωνε την κατοχή μπάλας, πιέζοντας όλο και περισσότερο, χωρίς ωστόσο να βρίσκει διαδρόμους. Οι Αγρινιώτες έβγαζαν εύκολα ή δύσκολα όλες τις άμυνες και χαρακτηριστικό είναι πως πέρα από τρία σουτ εκτός περιοχής από Αντρέ Λουίς (6′) Νασιμέντο (17′) και Σιπιόνι (36′), ο Ολυμπιακός δεν είχε ευκαιρίες παρότι είχε φτάσει να έχει τη μπάλα στα πόδια σε ποσοστό άνω του 70%.

Το πρώτο του Πιρόλα «ξεκλείδωσε» το ματς

Όλα έδειχναν ότι το ματς θα ξεκλείδωνε στη… μία φάση, είτε από ατομική προσπάθεια είτε από μια στημένη μπάλα -όπως και συνέβη. Στο 37′, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο από δεξιά, ο μπανταρισμένος Λορέντσο Πιρόλα σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και με ωραία κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Κουτσερένκο για το 1-0. Αυτό ήταν και το πρώτο τέρμα του Ιταλού με τα ερυθρόλευκα!

<br />

* το 1-0 από τον Πιρόλα

Το γκολ ήρθε για τους «ερυθρόλευκους» σε ιδανικό σημείο πριν «βγει» το ημίχρονο και αμέσως το… άγχος έφυγε, με τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ να παίζουν πολύ καλύτερα ως το φινάλε του πρώτου μέρους, έχοντας πλέον το σκορ υπέρ τους. Μέσα σε λίγα λεπτά μάλιστα έφτιαξαν και δύο ακόμη φάσεις για δεύτερο γκολ, με σημαντικότερη αυτή του 43′.

<br />

* η μεγάλη ευκαιρία του Ταρέμι

Μετά από υπέροχη κάθετη του Τσικίνιο ο Ταρέμι βγήκε τετ-α-τετ, όμως ο Κουτσερένκο απέκρουσε το πλασέ του Ιρανού στην κίνηση. Δύο λεπτά αργότερα, στο 45′, ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε ωραία τη μπάλα, αυτή έφτασε στον Ταρέμι που πάτησε περιοχή, έκανε τις ντρίμπλες και το σουτ, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Βελτιωμένος ο Ολυμπιακός και… σφυροκόπημα

Όπως τελείωσε το πρώτο, έτσι ακριβώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός το δεύτερο ημίχρονο, πιέζοντας για το δεύτερο γκολ που θα σφράγιζε μάλλον οριστικά το παιχνίδι. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σαφώς καλύτερο ρυθμό και μεγαλύτερη επιθετικότητα, βρίσκοντας γρήγορα φάσεις μπροστά στην εστία του Παναιτωλικού.

Συγκεκριμένα, στο εικοσάλεπτο που ακολούθησε μετά το πρώτο πεντάλεπτο της επανάληψης, ο Ολυμπιακός είχε φτάσει κοντά στο γκολ σε 5-6 καλές περιπτώσεις, έχοντας φυσικά ακόμη περισσότερες τελικές. Η μεγαλύτερη από αυτές τις φάσεις ήταν η πρώτη χρονικά, στο 50′, όταν ο Ταρέμι είχε δοκάρι με σουτ στην κίνηση έπειτα από γύρισμα του Κοστίνια.

<br />

* το δοκάρι του Ταρέμι

Ο Κουτσερένκο κράτησε χαμηλά το σκορ

Δύο λεπτά αργότερα, ο Κουτσερένκο έπιασε το κοντινό σουτ του Τσικίνιο μετά από συνδυασμό Αντρέ Λουίς και Ταρέμι στην περιοχή, ενώ άουτ κατέληξε το μακρινό σουτ του Σιπιόνι στο 53′. Μεγάλη ήταν και η ευκαιρία του 57′, όταν ο Κουτσερένκο έκανε κακή έξοδο μετά από βολέ του Τζολάκη, όμως ο Αντρέ Λουίς πλάσαρε άστοχα με την εστία κενή.

<br />

* η διπλή ευκαιρία του Αντρέ Λουίς

Στο 65′, ο τρομερά ορεξάτος Αντρέ Λουίς ανάγκασε τον γκολκίπερ του Παναιτωλικού σε νέα σωτήρια επέμβαση, ενώ τρία λεπτά αργότερα, το σουτ του Βραζιλιάνου μετά από νέα ωραία προσπάθεια, κόντραρε και πέρασε έξω. Ίδια κατάληξη είχε και το μακρινό σουτ του Γκαρθία στο 69′, ενώ στο 70′ ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο 2-0 σε φάση καρμπόν με το 1-0, όταν ο Πιρόλα έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Τσικίνιο.

Πρώτες απειλές του Παναιτωλικού και… 2-0

Μετά το 70′ ο Παναιτωλικός βρήκε δύο καλές στιγμές στην αντεπίθεση όμως δεν τις αξιοποίησε. Στο 78′ το σουτ του Μάτσαν πέρασε άουτ και στο 86′ ο Τζολάκης έπιασε αυτό του Σμυρλή. Αυτές ήταν και οι μοναδικές φάσεις των φιλοξενούμενων στο ματς. Στο 88′ ο Κουτσερένκο έπιασε το σουτ του Ορτέγκα, όμως ένα λεπτό αργότερα, ο Γιαζίτζι σφράγισε οριστικά τη νίκη του Ολυμπιακού με ωραίο πλασέ εντός περιοχής έπειτα από στρώσιμο του Νασιμέντο.

<br />

* το 2-0 του Γιαζίτζι

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το κλειδί που ξεκλείδωσε το παιχνίδι ήταν προφανώς το γκολ του Πιρόλα στο 37′, ενώ ο Ολυμπιακός δεν είχε απειλήσει μέχρι εκείνο το σημείο πέρα από ένα καλό μακρινό σουτ του Σιπιόνι.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Οι επεμβάσεις του Γεβγένι Κουτσερένκο ήταν το στοιχείο που κρατούσε για πολλή ώρα τον Παναιτωλικό «μέσα» στο παιχνίδι, έστω κι αν τελικά δεν πρόσφεραν κάτι επί της ουσίας.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ολόκληρη η επιθετική γραμμή του Παναιτωλικού… έλαμψε για τις απουσίας της στο ματς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου)

Βοηθοί: Ηλίας Κωνσταντίνου (Πρέβεζας/Λευκάδας), Αθανάσιος Κόλλιας (Ηπείρου)

Τέταρτος: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στο 22′ ο Παναιτωλικός διαμαρτυρήθηκε για χέρι του Κοστίνια εντός περιοχής μετά από κεφαλιά του Γκράναθ, όμως VAR και διαιτητής συμφώνησαν πως δεν υπήρξε παράβαση.

ΣΚΟΡΕΡ:

Λορέντσο Πιρόλα (37′), Γιουσούφ Γιαζίτζι (89′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / 4-2-3-1): Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο (82′ Ορτέγκα), Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Αντρέ Λουίς (82′ Γιαζίτζι), Ταρέμι (70′ Ελ Κααμπί).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου / 4-3-3): : Kουτσερένκο, Γκράναθ, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μλάντεν (70′ Νικολάου), Εστεμπάν, Μάτσαν (81′ Μίχαλακ), Λομπάτο (54′ Άλεκσιτς), Ρόσα (54′ Σμυρλής), Μπάτζι (81′ Χ.Μ. Γκαρσία).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23η):

Ατρόμητος – Παναιτωλικός (28/2, 19:30)

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός (1/3, 16:00)