Η καλή ψυχολογία που έδωσε η Μπάγερ νίκη επί του Ολυμπιακού την περασμένη Τετάρτη (18/2) για τα πλέι οφ του Champions League, δεν ήταν ικανή να αποτρέψει την ήττα της στο πρωτάθλημα. Έτσι στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Bundesliga η ομάδα της Λεβερκούζεν ηττήθηκε με 1-0 στο Βερολίνο από την Ουνιόν…

Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε ο Κεντίρα στο 28ο λεπτό και χάρη σε αυτή τη νίκη που ήταν η 7η τους, οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 28 βαθμούς. Για την αντίπαλο των Πειραιωτών αυτή ήταν η 7η ήττα κι έτσι παρέμεινε στους 39 βαθμούς, χάνοντας έδαφος στη μάχη για την έξοδο στο Champions League.

Η σύνθεση της Μπάγερ Λεβερκούζεν: Μπλάσβιχ, Μπαντέ (68′ Χόφμαν), Άντριχ, Ταπσόμπα, Αρτούρ (61′ Βάθκεθ), Φερνάντες (62′ Πόκου), Γκαρθία, Γκριμάλδο, Μάσα, Τίλμαν (81′ Τεριέ), Κοφάν (61′ Σικ).

Από 3-0 προβάδισμα, νίκη με 3-2 η Μπάγερν

Από εκεί και πέρα πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος Μπάγερν Μονάχου φιλοξένησε στο «Αλιάντς Αρίνα» την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης κι νίκησε με 3-2, κομμάτι καθώς είχε προηγηθεί με 3-0. Αυτή για τους Βαυαρούς ήταν η 3η σερί νίκη στο πρωτάθλημα κι έτσι πάνε την επόμενη εβδομάδα με την την καλύτερη ψυχολογία στο «Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ» για το «Klassiker» κόντρα στη Ντόρτμουντ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί και πάλι ο Χάρι Κέιν, ο οποίος πέτυχε τα δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του, φθάνοντας τα 27 τέρματα συνολικά στη Bundesliga. Όσον αφορά το γενικό σύνολο σε όλες της διοργανώσεις, ο ταλαντούχος Βρετανός έχει πλέον 43 γκολ και πέντε ασίστ σε 35 παιχνίδια!

Μεγάλη νίκη για την Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη επί της Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη

Εξάλλου βαθιά ανάσα στη μάχη της σωτηρίας πήρε η Αουγκσμπουργκ μέσα στη Βόλφσμπουργκ, με 3-2 στις καθυστερήσεις και ουσιαστικά εξασφάλισε την παραμονή της στην κατηγορία.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Δημήτρη Γιαννούλη έφτασε τους 28 βαθμούς, ενώ οι «λύκοι» του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, παρέμεινε στους 20 και είναι οριακά πάνω από τη την επικίνδυνη ζώνη. Να αναφέρουμε πως ο Γιαννούλης ήταν στο βασικό σχήμα της βαυαρικής ομάδας, ενώ ο Κουλιεράκης δεν αγωνίστηκε καθόλου για τους γηπεδούχους.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της Bundesliga

Παρασκευή, 20/2

Μάιντς-Αμβούργο 1-1

(42’ Αμίρι – 64’ Βιέιρα)

Σάββατο, 21/2

Μπάγερν Μονάχου-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-2

(16′ Πάβλοβιτς, 20′, 68′ Κέιν – 77′ Μπούρκαρτ, 86′ Καλιμουεντό)

Βόλφσμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 2-3

(41′ Γκέρχαρντ, 70′ Σιογκάι – 59′ Ριμπέιρο, 87′ Γκρέγκοριτς, 90’+3′ Ρεμπετσάι)

Ουνιόν Βερολίνου-Λεβερκούζεν 1-0

(28′ Κεντίρα)

Κολωνία-Χοφενχάιμ 2-2

(15′ Ατσε, 63′ Ελ Μάλα – 45′ Κάμπακ, 60′ Κράμαριτς)

Λειψία-Μπορούσια Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή, 22/2

Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ (16:30)

Ζανκτ Πάουλι-Βέρντερ Βρέμης (18:30)

Χάιντενχαϊμ-Στουτγκάρδη (20:30)

Η επόμενη αγωνιστική (24η)

Παρασκευή, 27/2

Άουγκσμπουργκ-Κολωνία (21:30)

Σάββατο, 28/2

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Μάιντς (16:30)

Βέρντερ Βρέμης-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Γκλάντμπαχ-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Χόφενχαϊμ-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου (19:30)

Κυριακή, 1/3

Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ (18:30)

Αμβούργο-Λειψία (20:30)