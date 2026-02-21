Ο Γιαζίτσι έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό (vids)

Η πίεση του Ολυμπιακού για δεύτερο γκολ απέδωσε «καρπούς», καθώς η ομάδα του Πειραιά έκανε το 2-0 στο 89′.

Σκόρερ του δεύτερου γκολ των πρωταθλητών ήταν ο Γιαζίτσι, με τον Τούρκο εξτρέμ να κάνει ωραίο πλασέ και να μη αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον Κοτσερένκο.

Δείτε το 2-0:

<br />

Κι εδώ το 1-0