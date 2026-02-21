sports betsson
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Ο Γιαζίτσι έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό (vids)
Ποδόσφαιρο 21 Φεβρουαρίου 2026, 18:58

Ο Γιαζίτσι έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό (vids)

Οι πειραιώτες πέτυχαν δεύτερο γκολ στο 89' με σκόρερ τον Τούρκο εξτρέμ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η πίεση του Ολυμπιακού για δεύτερο γκολ απέδωσε «καρπούς», καθώς η ομάδα του Πειραιά έκανε το 2-0 στο 89′.

Σκόρερ του δεύτερου γκολ των πρωταθλητών ήταν ο Γιαζίτσι, με τον Τούρκο εξτρέμ να κάνει ωραίο πλασέ και να μη αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον Κοτσερένκο.

Δείτε το 2-0:

Κι εδώ το 1-0

World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

inWellness
inTown
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0: Επέστρεψε στις νίκες και «πάτησε» στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0: Επέστρεψε στις νίκες και «πάτησε» στην κορυφή

Ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη με γκολ των Πιρόλα και Γιαζίτζι και επέστρεψε στις νίκες αλλά και την κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα ματς της Κυριακής.

Σύνταξη
Ουνιόν Βερολίνου – Μπαγερ Λεβερκούζεν 1-0: Ήττα για τις «ασπιρίνες» πριν τον επαναληπτικό με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Ήττα για τη Λεβερκούζεν στο Βερολίνο πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό (1-0)

Η Λεβερκούζεν δεν κατάφερε να συνεχίσει με νίκη μετά το 2-0 στο «Καραϊσκάκη», γνωρίζοντας ήττα με 1-0 στο Βερολίνο από την Ουνιόν, λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό στη «Μπάι Αρένα».

Σύνταξη
Γιουβέντους – Κόμο 0-2: Η ομάδα του Δουβίκα «ονειρεύεται» ακόμη και το Champions League!
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Γιουβέντους – Κόμο 0-2: Η ομάδα του Δουβίκα «ονειρεύεται» ακόμη και το Champions League!

Με μια ολοκληρωμένη εμφάνιση στο Τορίνο, η Κόμο πέρασε νικηφόρα με 2-0 από το Τορίνο κόντρα στη Γιουβέντους, πλησίασε στον βαθμό τη «Γηραιά Κυρία» και «βλέπει» ακόμη και Champions League.

Σύνταξη
Δοκάρι ο Ταρέμι (vid)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Δοκάρι ο Ταρέμι (vid)

Ο Ιρανός σέντερ φορ στάθηκε άτυχος καθώς έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή αλλά η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι

LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μπέρνλι για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον

LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Μπράιτον για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναιτωλικός για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 23η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν

LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν για την 23η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Κόμο
Serie A 21.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Κόμο

LIVE: Γιουβέντους – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Κόμο για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ξεπέρασε τις 800 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του και η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον βράβευσε πριν την έναρξη του αγώνα της Β’ ομάδας με την Καλαμάτα.

Σύνταξη
Λύκος επιτέθηκε σε περαστικούς στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι
Ελλάδα 21.02.26

Λύκος επιτέθηκε σε περαστικούς στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι

Ο Δήμος Αχαρνών υπενθυμίζει τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν όσοι επισκεφθούν την Πάρνηθα κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυξημένη προσοχή.

Σύνταξη
ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος
Επικαιρότητα 21.02.26

ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος

«Οι λεγόμενες πολιτικές της 'αποτροπής' και της καταστολής, ούτε 'μειώνουν τις ροές' ούτε 'αντιμετωπίζουν τα κυκλώματα των διακινητών', όπως προπαγανδίζουν η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε
30 χρονών; 21.02.26

Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε

Οι δύο παλιόφιλοι συναντήθηκαν πρόσφατα σε μια εκδήλωση προς τιμήν της καριέρας του Τιμοτέ Σαλαμέ που διοργανώθηκε από την American Cinematheque και την Cinespia στο Λος Άντζελες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΒΚ-46 – Ολυμπιακός 25-31: Δεύτερη νίκη και πανηγυρική πρόκριση στους «8» του EHF European Cup οι Πειραιώτες!
EHF European Cup 21.02.26

ΒΚ-46 – Ολυμπιακός 25-31: Δεύτερη νίκη και πανηγυρική πρόκριση στους «8» οι Πειραιώτες!

Το εισιτήριο για την οκτάδα του EHF European Cup «σφράγισε» η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού, καθώς νίκησε την ΒΚ-46 και στην παγωμένη Φινλανδία, αυτή τη φορά με σκορ 31-25.

Σύνταξη
Βιολάντα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο μοιραίο εργοστάσιο – Η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ελλάδα 21.02.26

Βιολάντα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο μοιραίο εργοστάσιο – Η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του κεντρικού εργοστασίου της Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργατριών, αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σύνταξη
«Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι»: Η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε την Κυψέλη
Σοκ 21.02.26

«Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι»: Η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε την Κυψέλη

«Είχα πάει στο φαρμακείο, ούτε δέκα λεπτά δεν έκανα, και μπήκα μέσα στο σπίτι και τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά». Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τη μητέρα της 25χρονης.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Άντρας πυροβόλησε και τραυμάτισε παιδιά στο Αίγιο – «Το παιδί μου έχει πάνω του 12 σκάγια, στα πόδια»
Πισώπλατα 21.02.26

Άντρας πυροβόλησε και τραυμάτισε παιδιά στο Αίγιο – «Το παιδί μου έχει πάνω του 12 σκάγια, στα πόδια»

«Τα παιδιά τα πυροβόλησαν και οι δύο φύγανε κατευθείαν για νοσοκομείο. Ο δικός μου ήρθε στο σπίτι. Και στο σπίτι που ήρθε κατευθείαν πήγαμε στο νοσοκομείο», λέει ο πατέρας 15χρονου τραυματία.

Σύνταξη
Παραίτηση-βόμβα εφέτη: «Αρνούμαι να υπηρετώ μια Δικαιοσύνη που νοσεί»
Ελλάδα 21.02.26

Παραίτηση-βόμβα εφέτη: «Αρνούμαι να υπηρετώ μια Δικαιοσύνη που νοσεί»

Με μία συνταρακτική επιστολή-ανάρτηση, ο εφέτης Γιάννης Ευαγγελάτος ανακοίνωσε την παραίτησή του από το δικαστικό σώμα, τονίζοντας πως «σε μια Δικαιοσύνη που νοσεί, η ανοχή είναι συνενοχή» - «Το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη μετατρέπεται σε πεδίο άγονης αντιπαράθεσης» και «μόνο από τύχη ή σύμπτωση μπορείς να βρεις το δίκιο σου», σημειώνει χαρακτηριστικά

Σύνταξη
«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι
Χάλυβας και γυαλί 21.02.26

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» - Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι

«Μια χαρούμενη μέρα» - Με την ολοκλήρωση του γυάλινου σταυρού στον κεντρικό πύργο, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί φτάνει στο τελικό ύψος των 172,5 μέτρων, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου
Κόσμος 21.02.26

Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου

Ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου δήλωσε στους FT ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ομολόγους του της ΕΕ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απόφαση Τραμπ για νέους δασμούς

Σύνταξη
Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές
Μήνυμα ελπίδας 21.02.26

Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές

Στην εθνική διάσκεψη της ιταλικής αριστερής οργάνωσης Compagno e il Mondo μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στις σύγχρονες ολιγαρχίες και τις κλεπτοκρατίες και θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ
«Δεν το βρίσκω κομψό» 21.02.26

Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ

Όπως δήλωσε ο Μάικλ Ιμπεριόλι σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent, το «The Sopranos» αφορά τον σύγχρονο καπιταλισμό - και όχι μονάχα μια οικογένεια μαφιόζων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
