Διπλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με Αντρέ Λουίζ (vid)
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε δύο καλές στιγμές στην ίδια φάση για να σκοράρει στο 64’
Ο Αντρέ Λουίζ είχε δύο καλές στιγμές στην ίδια μάλιστα φάση, για να πετύχει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού στο 64’.
Ο Βραζιλιάνος έκανε αρχικά ωραίο σουτ με τον Κοτσερένκο ν’ αποκρούει δύσκολα την μπάλα και στη εξέλιξη της φάσης, βρέθηκε σε καλή θέση αλλά σούταρε άουτ.
Δείτε την διπλή ευκαιρία του Βραζιλιάνου:
